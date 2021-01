La fermeture des frontières aux touristes fait trembler le secteur

Tahiti, le 29 janvier 2021 - La mauvaise nouvelle est tombée ce matin de Paris. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la fermeture des frontières de l'hexagone avec les pays hors de l’Union européenne. Si jusque-là la Polynésie pouvait continuer à recevoir des touristes français, c'était bien au titre de « l’impératif de reprise économique du territoire ». Une « adaptation locale » qui sera retirée dans les prochains jours. A défaut d'un soutien aux entreprises, les professionnels du secteur craignent d'autres fermetures d'hôtels.



Les inquiétudes du Pays se confirment. Après deux jours de consultations menés par le gouvernement central, les partis politiques, les associations et les élus, pour tenter de contenir l'épidémie, le verdict est tombé. « Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne, a indiqué Jean Castex, à l’issue d’un conseil de défense sanitaire à l’Elysée vendredi soir. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche. »



Si la Polynésie pouvait continuer à recevoir des touristes jusque-là, c’était au titre de « l’impératif de reprise économique du territoire » dont le tourisme. Une « adaptation locale » qui sera retirée dans quelques jours, comme l’ont annoncé les syndicats à l’issue d’une réunion au haussariat.



« Le tourisme n'est plus une raison impérieuse pour venir au fenua, les frontières seront fermées à partir de mardi » a déclaré Cyril Le Gayic, secrétaire général de la CSIP. Visiblement satisfait de cette décision, il rappelle que c’était la position des plusieurs syndicats « depuis le début ». « On est favorable, à l’exception de certains cas comme les evasan bien-sûr ». Se pose dès lors la question du rapatriement des touristes déjà en Polynésie.



Pas de quoi s'affoler selon un fonctionnaire présent à la réunion, « les touristes pourront finir leur séjour » avant d'être renvoyés chez eux. Alors que la question d’une septaine à l’arrivée en Polynésie a également été évoquée selon les partenaires sociaux, les professionnels du tourisme préfèrent attendre la prochaine allocution Etat-Pays dans les prochains jours. Il s'agit entre temps également d'avoir des éclaircissements et savoir, par exemple, si la fermeture des frontières ne concerne que la France, ou si la Polynésie peut continuer à recevoir des touristes des Etats-Unis, deuxième marché émetteur.



Quoi qu'il arrive, à défaut d’un dispositif de soutien, le retrait du motif impérieux de reprise économique pourrait intervenir comme le coup de grâce craignent les professionnels du secteur. « Le retrait de ce dispositif ça veut dire des touristes qui ne montent plus dans les avions, des avions qui ne volent plus, des hôtels qui ferment. L’équation est assez simple… résume Guillaume Epinette, directeur régional Groupe de l'Intercontinental Tahiti. On revit mars 2020, mais à l’époque on était sur nos deux pieds, là on est à genou. Revivre une série comme ça, ça va être très difficile de passer. »



Les autorités du Pays et de l’Etat l’ont bien compris, et multiplient les réunions de crise, dont les prochaines discussions porteront notamment sur les niveaux d’aides aux entreprises, au-delà de celles qui ont déjà été déployées pour les employés. « Toutes les entreprises se sont endettées lourdement pour passer le cap, s’il faut alourdir encore l’addition, ça va forcément mener à d’autres décisions » reprend le responsable.



Du côté des syndicats de salariés, on ne cache plus ses inquiétudes sur la capacité de résilience des employés. « Il faut compter environ 6 000 salariés et ça fait un an qu’ils sont touchés, souligne Atonia. Il y a ceux qui sont en suspension de contrat, en réduction de travail... Et la vie est très cher ici, quand vous touchez entre 60 000 et 90 000 fcfp d’aide avec le Diese, ça ne suffit pas pour vivre, ils sont quand même en difficulté. »



Depuis dix mois, seule une minorité de destinations exotiques prisées par les Français avait rouvert durablement aux touristes. La Polynésie n’en fait plus partie.