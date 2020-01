La décharge s’embrase

Tahiti, le 18 janvier 2020 – Un vaste incendie s’est déclaré samedi matin, pour durer toute la journée et une partie de la nuit, dans la décharge de Faa’a à Saint Hilaire. Dimanche, la situation était sous contrôle et la commune s’attachait à compacter la zone touchée avec de la terre. « Il faut régler le problème », reconnaissait dimanche le premier adjoint, Robert Maker, tout en regrettant le manque de moyens des communes pour la gestion des déchets.



De grosses fumées se dégageaient samedi matin de la décharge de Mumuvai à Faa’a dans le quartier de Saint-Hilaire. Un important incendie s’est déclaré entre 9h30 et 10h sur le site, souvent en proie à ce type d’incidents. Les pompiers, aidés par les services techniques de la commune et des engins de chantier ont longuement travaillé pour circonscrire les flammes. Selon le premier adjoint de la commune, Robert Maker, présent sur place, l’incendie a d’abord été maîtrisé dans la soirée de samedi, avant de reprendre vers 22 heures pour être totalement circonscrit vers 1 heure du matin.



Dimanche, les services techniques de la commune faisaient livrer de la terre sur le lieu de l’incendie pour compacter la zone sinistrée et étouffer littéralement toute possibilité de départ de feu sous les déchets de la décharge. L’objectif étant d’empêcher tout contact entre la nappe de méthane, qui s’est formée sous la décharge, et l’oxygène présent dans l’air à la surface, selon les explications de Robert Maker. Des opérations surveillées par le premier adjoint et par le tavana, Oscar Temaru, qui s’est rendu samedi sur place pendant l’incendie.