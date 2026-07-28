

La chaîne ABC, détenue par Disney, attaque en justice l'administration Trump sur la liberté d'expression

Washington, États-Unis, le 18 août 2026. La chaîne américaine ABC, détenue par le groupe Disney, a attaqué mardi en justice l'administration de Donald Trump et son régulateur des télécoms, la FCC, l'accusant de porter atteinte à la liberté d'expression en menaçant ses licences de diffusion.





ABC accuse dans sa plainte déposée à Washington le gouvernement fédéral de mener "une campagne de représailles contre ABC pour une seule raison: ils ne sont pas d'accord avec ce que ABC diffuse".



Les attaques contre la chaîne, qui ont débuté peu après le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025 "n'ont fait que s'intensifier", allant désormais jusqu'à des "exigences explicites qu'ABC soit privée de ses licences de diffusion en raison de ce qui y est dit", affirme-t-elle.



ABC en veut pour preuve la demande de la FCC aux chaînes appartenant au groupe Disney de présenter leurs demandes de renouvellement de licence plus tôt que le calendrier initialement prévu, après que le couple Trump a appelé à l'éviction de l'animateur Jimmy Kimmel.



"Confrontés à cette menace existentielle, les plaignants n'ont d'autre choix que de demander réparation au pouvoir judiciaire des représailles flagrantes du gouvernement contre leur liberté d'expression garantie par le Premier amendement" de la Constitution américaine, estime ABC, qui demande au tribunal d'obliger le gouvernement à mettre fin à ces actions et ces "menaces".

Rédigé par AFP le Mardi 18 Août 2026 à 10:33 | Lu 51 fois





