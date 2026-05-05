La Saga fait un appel au dons pour son édition 2026

Tahiti, le 27 mai 20226 - Le traditionnel stage découverte organisé par l’École de voile de Arue en faveur de 720 enfants défavorisés pendant les grandes vacances scolaires aura lieu du 5 juillet au 9 août prochains à Tautira. Un appel aux dons est lancé via la fondation Anāvai pour les frais alimentaires.
Ce sera le 33e anniversaire de la Saga. Cette année le stage de voile est prévu du 5 juillet au 9 août à Tautira, en faveur de 720 enfants défavorisés dont 110 venus des îles (Marquises, Gambier, Tuamotu, Australes, îles Sous-le-Vent). Au programme : voile, lagon, ateliers culturels et découvertes en famille d'accueil pendant cinq semaines. Mais si l’opération caritative est louable, elle n’en demeure pas moins gourmande en besoins financiers avec 100 personnes mobilisées, 50 familles d'accueil, 110 embarcations sur le lagon… Le budget cette année est de 44 millions de francs. L’organisation bénéficie du soutien de l’État, du Pays, des communes, du contrat de ville et de mécènes privés.
Mais l’organisation a besoin de 2 millions de francs pour le financement des denrées alimentaires nécessaires à l'accueil de ses jeunes stagiaires pendant les cinq semaines. Pour la sixième année consécutive, la fondation Anāvai relaie un appel aux dons sur sa plateforme anavai.org pour financer cette part citoyenne.
>> Le lien de collecte : ICI
Pour donner un ordre de grandeur :
• 5 000 francs, c'est environ une semaine de petits déjeuners et goûters pour un enfant
• 15 000 francs, c'est nourrir un enfant pendant les cinq semaines complètes
• 50 000 francs, c'est offrir l'aventure complète à trois enfants
Depuis 1993, la Saga offre chaque année à des centaines d'enfants polynésiens issus de milieux défavorisés une parenthèse rare : la découverte de la voile, du lagon, d'une autre île que la leur pour certains et de la vie en collectivité avec des moniteurs engagés et des familles d'accueil bienveillantes. Aux Tuamotu, aux îles Sous-le-Vent, aux îles du Vent... au fil des éditions, la Saga a fait découvrir le Fenua aux enfants du Fenua.
Et la transmission ne s'arrête pas à la fin du séjour. Chaque année, parmi les aides-moniteurs qui encadrent les nouveaux participants, on retrouve d'anciens enfants Saga devenus grands. Une chaîne humaine qui se renouvelle depuis plus de trois décennies.
Ce sera le 33e anniversaire de la Saga. Cette année le stage de voile est prévu du 5 juillet au 9 août à Tautira, en faveur de 720 enfants défavorisés dont 110 venus des îles (Marquises, Gambier, Tuamotu, Australes, îles Sous-le-Vent). Au programme : voile, lagon, ateliers culturels et découvertes en famille d'accueil pendant cinq semaines. Mais si l’opération caritative est louable, elle n’en demeure pas moins gourmande en besoins financiers avec 100 personnes mobilisées, 50 familles d'accueil, 110 embarcations sur le lagon… Le budget cette année est de 44 millions de francs. L’organisation bénéficie du soutien de l’État, du Pays, des communes, du contrat de ville et de mécènes privés.
Mais l’organisation a besoin de 2 millions de francs pour le financement des denrées alimentaires nécessaires à l'accueil de ses jeunes stagiaires pendant les cinq semaines. Pour la sixième année consécutive, la fondation Anāvai relaie un appel aux dons sur sa plateforme anavai.org pour financer cette part citoyenne.
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Pour donner un ordre de grandeur :
• 5 000 francs, c'est environ une semaine de petits déjeuners et goûters pour un enfant
• 15 000 francs, c'est nourrir un enfant pendant les cinq semaines complètes
• 50 000 francs, c'est offrir l'aventure complète à trois enfants
Depuis 1993, la Saga offre chaque année à des centaines d'enfants polynésiens issus de milieux défavorisés une parenthèse rare : la découverte de la voile, du lagon, d'une autre île que la leur pour certains et de la vie en collectivité avec des moniteurs engagés et des familles d'accueil bienveillantes. Aux Tuamotu, aux îles Sous-le-Vent, aux îles du Vent... au fil des éditions, la Saga a fait découvrir le Fenua aux enfants du Fenua.
Et la transmission ne s'arrête pas à la fin du séjour. Chaque année, parmi les aides-moniteurs qui encadrent les nouveaux participants, on retrouve d'anciens enfants Saga devenus grands. Une chaîne humaine qui se renouvelle depuis plus de trois décennies.