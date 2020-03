La Polynésie barricadée face au coronavirus

Tahiti, le 16 mars 2020 - Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Édoaurd Fritch ont annoncé lundi une série de mesures fortes destinées à renforcer la protection sanitaire face au risque de propagation en Polynésie française du coronavirus Covid-19.



Tout s’est accéléré depuis mercredi 11 mars. La découverte à Tahiti d’un premier cas avéré de contamination au Covid-19, puis le lendemain de deux nouveaux malades atteints par ce coronavirus a donné corps à la menace que tout le monde redoutait au fenua depuis fin janvier.



Le discours au ton martial prononcé lundi à Paris par le président de la République a fini de convaincre les autorités locales de prendre des mesures encore plus restrictives pour faire barrière à une contamination locale. L’Hexagone compte lundi 6 633 cas et 148 décès. Le confinement est décrété à compter de mardi en France, où 100 000 policiers sont mobilisés pour contrôler les allers et venues de chacun, tandis que les frontières extérieures de l’espace Schengen se ferment à toute personne autre que les ressortissants d’un des pays de l’Union européenne. Très vite, en fin de matinée, la ministre des Outre-mers a posté un Tweet dans lequel elle annonce que les "territoires compétents en matière de santé publique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, seront consultés pour la mise en place des mesures" de confinement décidées quelques heures auparavant par de le chef de l’État.



Des mesures sans précédent



À la mi-journée, une conférence de presse conjointe a été organisée en urgence par les autorités de l’État et du Pays pour annoncer des mesures sans précédent visant à faire barrière à l’entrée en Polynésie d’un nouveau malade atteint du Covid-19 (voir encadrés). Depuis jeudi dernier, le poste de crise du Haut-commissariat (PCHC) se réunit quotidiennement en présence des autorités de l’État, de la protection civile, et sanitaires du Pays pour envisager la réponse la mieux adaptée à la menace coronavirus. Tous les congés demandés par le personnel de santé sont refusés, à l'exception de ceux qui ne peuvent être reportés, comme les congés maternité ou pour cause de décès dans la famille. Le système de santé est mobilisé et mobilisable en cas de besoin. Mais il présente des limites qui pourraient être atteintes rapidement, compte tenu de sa capacité d’accueil et des faiblesses en matière d’équipement de réanimation, notamment dans les îles.



L’évolution exponentielle du nombre de malades observée en Métropole, après l’Italie et tous les pays qui ont tardé à ordonné des mesures sévères pour endiguer la propagation du virus, a visiblement convaincu la Polynésie française à prendre les devants. Il s’agit pour les autorités de mettre à profit le décalage de trois semaines avec la France pour anticiper la réponse à la menace et freiner la propagation sur le territoire de ce virus, rappelons-le, deux à trois fois plus contagieux que celui de la grippe et douze fois plus mortel.



"Ce virus qui n’a pas de frontière"



Pour l’instant, tous les voyageurs entrants au fenua sont soumis à un contrôle sanitaire systématique à l’accueil des arrivées internationales. Depuis mi-février, les autorisations de travail sont suspendues pour les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans des zones à risque, ce qui a permis d’annuler leurs titres de séjour. Des enquêtes sanitaires poussées sont systématiquement mises en place autour des cas confirmés. Toute activité de croisière est suspendue depuis le 11 mars. Dorénavant, la cloche de verre du confinement s’abaisse progressivement sur le fenua.



"Nous devons coûte que coûte devancer cette épidémie", a exhorté le haut-commissaire Dominique Sorain, lundi matin, tandis que le président Fritch a déploré "que nous ne sommes pas épargnés par ce virus qui n’a pas de frontière".