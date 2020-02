La Pointe Vénus en chantier

Tahiti, le 13 février 2020 - Les travaux d'aménagement de la Pointe Vénus se poursuivent. Dans les semaines à venir, des espaces de détente et de restauration seront aménagés.





La cérémonie de pose de la première pierre de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la Pointe Vénus de Mahina s'est déroulée hier matin, a-t-on appris par voie de communiqué.







La première partie des travaux de réaménagement du site a été finalisée il y a deux ans pour un investissement total de 220 millions de Fcfp. Ces travaux concernaient notamment l'extension du ponton qui permet de faciliter l'activité des pêcheurs de l'association Toa Hiro, ainsi que le développement des activités nautiques. Le site a aussi bénéficié de la construction d'un parking boisé, d'une promenade piétonne, d'une esplanade touristique végétalisée devant le phare, mais aussi d'un fare rima'i pour les artisans de Mahina.







Pour la deuxième phase des travaux, il s'agit d'aménager des zones de détente et de restauration sur la plage, les abords de la rivière et la pelouse centrale. Par ailleurs, les aménagements permettront de fluidifier et de sécuriser la circulation des usagers locaux et des touristes vers la plage, sans avoir d'impact sur l'accès des véhicules de secours de la commune. Enfin, la fréquentation grandissante du site demande la réhabilitation du système d'assainissement des sanitaires qui n'est, d'après le communiqué "plus du tout adapté".







L'enjeu de ces aménagements est de respecter le paysage protégé de la Pointe Vénus, classé "paysage protégé" par le code de l'environnement.





Ces travaux représentent un investissement de plus de 90 millions de Fcfp. Ils seront financés par le Contrat de projets Etat-Pays 2015-2020.