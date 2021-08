La Nouvelle-Calédonie prépare une mission d'assistance sanitaire à la Polynésie

Tahiti, le 8 août 2021 - Sollicité par les autorités polynésiennes, le gouvernement calédonien a lancé ce week-end un appel aux soignants volontaires du Caillou pour envoyer une mission d'un mois renforcer les équipes sanitaires en Polynésie française à compter de la mi-août.



Faute pour l'heure de réserve sanitaire, la Polynésie va recevoir l'assistance de soignants calédoniens pour faire face à l'épidémie de Delta qui progresse rapidement au fenua. Compte-tenu compte de "la situation sanitaire catastrophique que vit actuellement la Polynésie française", le président du gouvernement calédonien Louis Mapou a décidé de "répondre favorablement à la demande d'assistance des autorités polynésiennes", annoncent les médias du Caillou citant un communiqué du gouvernement. Ce week-end, le gouvernement a sollicité tous les établissements médicaux de Nouvelle-Calédonie pour lancer un appel à des aides-soignants et infirmiers volontaires pour une mission prévue pour un mois en Polynésie française, de la mi-août à la mi-septembre. Pour l'heure, les autorités s'attachent à recenser les personnels volontaires via la direction des ressources humaine et de la fonction publique du gouvernement calédonien.