La Foire en manque de bio

Si le nombre d'exploitants labellisés, hors Rurutu, est donc assez faible, il devrait peut-être s'inverser dans les années à venir. "La loi sur le bio date seulement de 2011, la première garantie a été donnée en 2012, mais c'est vraiment en 2014 qu'il y a eu un vrai démarrage. Il y a une vraie demande de la part du consommateur et les agriculteurs s'y mettent. On a des aides intéressantes. Après, SPG Bio Fetia repose sur un système participatif, alors il faut que les membres visitent l'agriculteur qui veut se faire labelliser. Cela peut prendre plusieurs mois entre la demande et l'obtention", précise Christine Wong, de la Direction de l'agriculture, très motivée pour soutenir les agriculteurs, éleveurs de poules… qui souhaiteraient se mettre au bio.



"Je suis en train de demander le label, cela prend un peu de temps. Normalement, je devrai l'avoir fin novembre. J'ai une exploitation de fruits, principalement des ananas, des mangues… Je me suis lancé dans le bio, car j'ai pensé à l'avenir de mon fils, c'est meilleur pour l'environnement et puis surtout c'est meilleur pour la santé. Goûtez un ananas bio et un ananas cultivé avec l'agriculture conventionnelle, franchement, le bio a beaucoup plus de saveurs. Il y a aussi beaucoup de demandes", reconnaît Estall Toarii, de Papara, présent à la foire.



Autre facteur qui pourrait faire changer la donne, un certain nombre de producteurs, agriculteurs, apiculteurs n'en ont pas fait la demande, soit parce qu'ils n'en voient pas le besoin pour l'instant, soit par flegme. "Je produis mon miel, il n'a pas le label bio officiel, mais il est bio, il est naturel. Il faut savoir qu'en Polynésie, la plupart des miels sont bio, on n'a pas de culture intensive comme en France… On ne peut pas dire que l'on a un miel de colza, de pommier, on a un miel qui est multifleur, on n'a pas les mêmes conditions d'exploitation. On est très épargné. Pour l'instant, je vends très bien, je verrai plus tard si je demande le label", précise dans un grand sourire, Louise Frogier, apicultrice, qui propose son miel à la vente en vrac.