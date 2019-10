La Fédération vote pour la continuité

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Teva Bernadino a été reconduit pour quatre années dans ses fonctions de président de la fédération tahitienne de cyclisme.



Après le triathlon, la boxe, l’athlétisme… c’était au tour du cyclisme de procéder lundi au renouvellement de son bureau fédéral comme c’est prévu tous les quatre ans, dans les mois qui suivent les Jeux du Pacifique. Contrairement aux fédérations précitées qui ont opté pour l’alternance, le cyclisme a opté pour la continuité puisque Teva Bernadino a été reconduit dans ses fonctions de président de la FTC.



Stéphanie Chongont est trésorière générale (Yvonne Cadousteau est son adjointe), Cathy Danloue est secrétaire générale (Laurent Pasquelins est son adjoint), Jean-Pierre Lestrade est vice-président en charge du développement, Patrice Julien est vice-président en charge de la réglementation et Klint Vernaudon est vice-président en charge de la formation, des relations étrangères et de la communication. Enfin Roger Tapare est vice-président chargé de la communication avec les communes et René Malmezac reste président d’honneur. SB/FTC