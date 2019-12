La Brapac paralysée par un mouvement de grève

Tahiti, le 9 décembre 2019 - La Brasserie du Pacifique (Brapac), ainsi que cinq autres sociétés du groupe Pacifique Gestion et Développement, sont touchés depuis lundi par un mouvement de grève mené par le syndicat CSIP. Les grévistes réclament notamment le reclassement et l'avancement ou encore la mise en place d'une prime d'intéressement.



Les débrayages ont débuté lundi au sein des six sociétés du groupe Pacifique Gestion et Développement : la Brasserie du Pacifique (Brapac), Avatea, Drink n’Joy, Millésime, Pacific Drink et Colgate, toutes dirigées par Félix Bernardino.



Selon la CSIP, qui est à l'origine de ce mouvement de grève, sur les 54 salariés de la Brapac, 48 ont décidé de cesser le travail. Pour Pacific Drink, ce sont dix salariés (sur les 16 que compte la société) qui ont décidé de débrayer, de même pour tous les chauffeurs de la société Millésime. "Plus rien ne sort des entrepôts", a assuré Gisèle Teheiura, déléguée syndicale de la CSIP.