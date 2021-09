L'incendie maîtrisé à Papara

Tahiti, le 7 septembre 2021 – Un incendie s'est déclaré dans les hauteurs de Papara dans la nuit de lundi à mardi. Sur la crête de la montagne de Tearatapu, au moins un hectare de forêt a été ravagé par les flammes avant que le feu ne soit maitrisé dans la matinée de mardi. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de l'incendie.



La caserne des pompiers a été prévenue vers deux heures du matin, mardi, par des habitants. Un feu de forêt s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi sur la crête de la montagne de Tearatapu, dans les hauteurs de Papara. La mauvaise visibilité due à l'obscurité a contraint les équipes de l'adjudant Joseph Tarina, chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune, à attendre la levée du jour pour se déployer. Au vu de l'emplacement de l'incendie, la direction de la protection civile (DPC) a été contactée pour une intervention aérienne. Un, puis deux hélicoptères Dauphin de la marine nationale ont été sollicités, opérant plusieurs allers-retours entre la montagne et le lagon pour se ravitailler en eau. Dans l'après-midi, Joseph Tarina a embarqué à bord d'un hélicoptère pour observer l'étendue des dégâts. Selon lui, au moins un hectare de forêt a été ravagé par les flammes.



Aucune habitation menacée



L'incendie étant inaccessible pour les camions, c'est donc à pied que sept sapeurs-pompiers de la caserne de Papara ont gravi la montagne à l'aube. À l'aide de battes à feu, "ils ont éteint les fumerolles accessibles". Joseph Tarina confie que, sur un flanc de la montagne, l'incendie s'est éteint naturellement du fait de la falaise. "Il n'y avait plus rien susceptible de bruler". Les hélicoptères ont quant à eux veillé à ce que les flammes ne descendent pas dans la vallée. Ainsi, plus aucun foyer de feu ne persistait mardi après-midi et aucune habitation n'a été menacée par les flammes.



Si une enquête a été ouverte pour identifier la cause de l'incendie, Joseph Tarina pense la connaître : "C'est probablement une cause humaine. Le jeu des jeunes de la commune actuellement, c'est de monter dans la montagne. Mes hommes ont trouvé des bâches. Je pense que ce sont des jeunes qui ont campé".