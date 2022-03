L'incendie du Taporo VII pas encore maîtrisé, le quai évacué

Tahiti, le 28 mars 2022 - Un incendie s'est déclaré lundi matin vers 8 heures sur le navire Taporo VII toujours à quai à Motu Uta. Selon les premiers témoignages sur place, les travaux de soudure pour permettre le renflouement du navire sont à l'origine du départ de feu. Un peu avant 10 heures, le quai a été évacué en raison des risques présentés par l'incendie.



La fumée était largement visible lundi matin au-dessus de Motu uta à Papeete. Un incendie s'est déclaré vers 8 heures sur le navire Taporo VII, toujours à quai avec des cales encore remplies d'eau depuis son avarie survenue il y a trois semaines. Selon les premières informations et témoignages collectés sur place, c'est au cours des travaux de soudure sur la rampe d'accès pour permettre le renflouement du navire que des étincelles ont touché des matières plastiques flottant encore dans les cales. Des cales qui, fort heureusement, ne contiennent plus d'hydrocarbures.



Un peu avant 10 heures, le quai du Taporo a été évacué en raison des difficultés à maîtriser l'incendie et de la présence de bouteille de gaz dans les cales du navire.