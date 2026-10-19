

L’entente Paea-Pirae remporte le tournoi de rugby à 7

Tahiti, le 25 octobre 2026 - La Coupe de Polynésie de rugby à 7 s’est déroulée, samedi soir, sur la pelouse du stade de la Punaruu. Au bout d’un match indécis, l’entente Paea-Pirae a réussi à l’emporter contre Punaauia (12-10) pour ainsi s’adjuger le trophée sous les yeux du vice-président de la Fédération française de rugby, Jordan Roux.



“On revient de loin.” C’est une équipe, enfin plutôt deux équipes de revenants qui ont soulevé la Coupe du championnat de rugby à 7. En proie à des problèmes d’effectifs depuis le début de la saison, le club de Paea et de Pirae se sont serré les coudes afin d’inscrire une formation commune pour participer à la compétition.



“C’est un vrai groupe qui est né ce soir”, sourit l’entraîneur, Marcel Coppenrath. “Nous sommes deux grands clubs qui ne sont pas bien en ce moment… On s’est retrouvé à faire des entraînements avec seulement cinq joueurs donc on a décidé de faire une entente. Cette victoire est une belle récompense pour tous les gars.”



“Le scénario du match a été hallucinant” Pour décrocher la victoire, l’entente a dû se frotter à la redoutable équipe de Punaauia. Au terme d’un duel particulièrement accroché, samedi soir, au stade de la Punaruu, Paea-Pirae est venu à bout des Oranges sur le score de 12 à 10 grâce à une transformation du… pilier. “Le scénario du match a été hallucinant car on a pris plusieurs cartons jaunes et on a joué à cinq contre sept. Finalement, on a réussi à marquer à la dernière minute. Cela fait plaisir”, conclut Marcel Coppenrath.



Dans la foulée, Papeete s’est imposé contre le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (29-21) et obtient donc la troisième place du tournoi. L’équipe de Faa’a, impliquée dans l'échauffourée qui avait provoqué l’annulation de la première journée du championnat, n’a pas participé à la compétition.





Le vice-président de la FFR aux premières loges Au terme du tournoi, c’est le vice-président de la Fédération française de rugby, Jordan Roux, qui a remis la Coupe de Polynésie aux vainqueurs. Le dirigeant, en déplacement en Polynésie toute la semaine, a expliqué les raisons de son séjour au fenua.



“C’était un engagement hyper important de la gouvernance fédérale. Je viens également pour faire un point sur l’évolution des travaux dans la perspective des Jeux du Pacifique ainsi que le développement de la Structure polynésienne d'accession au haut niveau (SPAHN) qui nous permet d’accompagner les meilleurs potentiels du fenua. Pour l'instant les retours sont positifs. On constate également que le nombre d’éducateurs et de licenciés (750) augmente même s’il y a une cassure à partir de 18 ans et que les jeunes partent en Métropole. Donc, il faut qu’on arrive à leur offrir de bonnes installations. C'est un gros travail que mène la fédération polynésienne avec le gouvernement et les différentes instances. On veut aussi continuer à s’ouvrir aux catégories féminines, c’est pourquoi la Fédération a mis en place du touch rugby dans la perspective des Jeux.”



Dès ce week-end, les rugbymen sont attendus sur la pelouse de Moorea à l’occasion du Challenge de rugby à X où l’entente de Pirae-Paea sera également de la partie.



Classement et résultat du tournoi 1er Entente Paea-Pirae



2e Punaauia



3e Papeete



4e RSMA



Résultats



Papeete - Punaauia (0-42)



Paea/Pirae - RSMA (24-5)



Punaauia vs Paea/Pirae (10-12)



Papeete - RSMA (29-21)



Punaauia vs RSMA (33-5)



Papeete vs Paea/Pirae (14-35)





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 25 Octobre 2026 à 19:12 | Lu 240 fois



