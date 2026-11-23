

L’élite sportive du Fenua honorée à la mairie de Pirae

Tahiti, le 23 novembre 2026 - Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) va organiser le jeudi 10 décembre à la mairie de Pirae, en collaboration avec Tahiti Nui Télévision (TNTV), la 5e édition du Aito Tu’aro, concept qui récompense chaque année les meilleurs athlètes locaux de la saison.



L’édition 2026 est riche en nominés qui se sont distingués à haut niveau dans leur discipline respective. La soirée du Aito Tu’aro permettra de connaître et de récompenser les lauréats des différentes catégories.



Événement récurrent depuis 2022, le Aito Tu’aro est toujours très attendu par le mouvement sportif polynésien dans toutes ses composantes car s’il met en avant l’élite sportive locale. Il donne aussi de la visibilité aux entraîneurs, bénévoles et aux manifestations sportives à caractère social.



Le COPF, qui a convié les médias mardi matin dans ses locaux de Fautaua pour présenter la liste des nominés, donne pour l’occasion la parole aux fédérations qui lui sont associées, car ce sont bien ces entités qui font le premier choix en proposant une liste d’athlètes qu’ils estiment dignes d’une distinction pour leur parcours sportif. Charge ensuite au jury du COPF de déterminer les nominés puis les lauréats des différentes catégories. Les choix n’ont pas été faciles comme le souligne Teiki Dubois nommé président du jury cette année : “Je prends ce rôle de président du jury comme une grande marque de confiance de la part du COPF et de son président. Et ce sont de grandes responsabilités par rapport au mouvement sportif local. C’est aussi du travail car on a pris le temps de bien étudier tous les dossiers pour faire les meilleurs choix possibles. La saison 2026 a été très riche en bons résultats dans les différentes disciplines sportives et c’est de plus en plus difficile de fixer la liste des nominés et par voie de conséquence celle des lauréats. Nous avons beaucoup échangé au sein du jury et dans l’ensemble il y a eu unanimité quant aux choix que nous avons faits. Je souligne aussi que l’on ne s’arrête pas aux sports “tendance” qui sont régulièrement exposés par les médias et les réseaux sociaux. On veut donner de la visibilité à toutes les disciplines et c’est pour cela que nos choix sont assez éclectiques par rapport à la liste des nominés pour des disciplines dont les résultats de leurs meilleurs représentants méritent d’être mis en valeur.”



Une soirée empreinte de suspense



Le sport polynésien compte un vivier de 55 000 athlètes avec le milieu scolaire. Ce chiffre témoigne de l’importance de la pratique du sport au Fenua ce qui permet de dégager une élite compétitive dans la zone océanienne comme on espère que ce sera le cas lors des Jeux du Pacifique 2027 et même au-delà, les sportifs tahitiens se distinguant ponctuellement à l’échelle nationale et parfois internationale. Et la liste locale des titulaires du statut de sportif de haut niveau de Polynésie française ne cesse de s’étoffer comptant actuellement 217 inscrits entre les catégories élite, excellence et accession.



Soulignons que pour être nominés au Aito Tu’aro, les prétendants doivent impérativement figurer sur la liste. Déotille Videau et Benjamin Zorgnotti lauréats en élite femme et homme en 2025 et qui ont encore réalisé une grande saison sportive en 2026 ne pouvaient être proposés par leur fédération cette année, le règlement du Aito Tu’aro ne permettant pas aux lauréats d’être nominés d’une année sur l’autre. En revanche, un sportif peut être nominé plusieurs années de suite s’il n’a jamais été lauréat de sa catégorie.



Le plateau proposé cette année par le COPF et par son jury composé outre de Teiki Dubois, de Oriano Tefau (journaliste à TNTV), Hervé Arcade (représentant des cadres techniques), Tiairani Teiefitu (représentante de la société civile et médicale), Kylie Vernaudon (représentante des athlètes) et Éric Zorgnotti (représentant du COPF) est de grande qualité sportivement et il est hasardeux de dégager les futurs lauréats dans les différentes catégories.



La soirée du 10 décembre qui sera animée par Olivier Huc et Mika Delattre à la mairie de Pirae s’annoncent festive et empreinte de suspense pour les principaux intéressés.

Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 23 Novembre 2026 à 16:46 | Lu 405 fois



