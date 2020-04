Tahiti, le 24 avril 2020 - Alors que la pandémie de Covid-19 frappe le fenua, la Polynésienne des eaux a rappelé vendredi que l’eau potable peut être consommée "en toute confiance." "L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les informations des agences sanitaires indiquent que ce virus, comme tout autre virus ou bactérie, ne résiste pas aux traitements habituels de l’eau potable, tel que la chloration", indique la société dans un communiqué.



Devant l'épidémie de coronavirus, la Polynésienne des eaux a rappelé vendredi dans un communiqué que l'eau potable peut toujours être consommé "en toute confiance." "Parmi les produits alimentaires les plus contrôlés, elle fait l’objet d’un suivi permanent à travers des contrôles exigeants à tous les stades du circuit de potabilisation, destinés à en garantir la sécurité sanitaire", indique le communiqué de la société.



Le contrôle des ressources captées et du réseau, l’autocontrôle permanent des exploitants tout au long du traitement et la surveillance par le Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) assurent la qualité de l'eau distribuée.



