L'argent fait le bonheur de Thomas Goyard

Mettez de côté le nickel sur le Caillou et faites de la place pour l’argent de Thomas Goyard! Le véliplanchiste de Nouvelle-Calédonie s'est fait peur, mais c'est passé! Malgré sa disqualification, Thomas Goyard n'a pas été rejoint, ni dépassé à la deuxième place du classement général. L'Italien Mattia Camboni a lui aussi été disqualifié pour faux-départ, alors qu'il menait la course, tout comme le Polonais Piotr Myszka. Ils étaient respectivement troisième et quatrième au classement général avant cette medal Race, l'ultime manche.Des conditions difficilesAu terme d’une semaine difficile, Thomas Goyard se hisse donc sur la deuxième marche du podium olympique ! Avant la régate finale, il aura fallu 12 courses pour se classer, à "pomper" et louvoyer, à se battre contre un vent fort. Et, soudain, pour la course des médailles ce samedi, une accalmie toute aussi épuisante ! Aucune course ne s’est tenue ce matin, faute de vent, sur le plan d’eau d’Enoshima à deux heures au sud de Tokyo.Le Français qui avait donné pas mal physiquement cette semaine est tout de même arrivé en forme selon son entourage. Top départ et déjà le doute, l’italien et le français auraient "grillé" le départ. "J’ai dû attendre ! je ne savais pas ce qui se passait, jai dû attendre, attendre que le Japonais se rapproche, puis je suis reparti, mais je calculais, 4x2 ça fait 8, 11x2 ça fait 22 ? Ça fait tant de points ! On stresse et on calcule."La pénalité, les points gagnés ou perdus, le Français se bat et ne lâche rien. L’Italien, lui, revenu sur terre, a avorté sa course et s’écroule en larmes en passant devant les journalistes. Thomas, lui, veut sa médaille olympique et se bat pour l’avoir.Il passe et laisse alors éclater sa joie quand il apprend qu’il a l’argent comme Charline Picon, deuxième chez les dames, quelques heures avant lui. Le calédonien peut être fier. Il peut maintenant se poser, se reposer et réaliser ce qui vient de se passer.