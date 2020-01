L'ancien secrétaire général du Tavini, Etienne Chimin, est décédé

Tahiti, le 21 janvier 2020 - Etienne Chimin, ancien secrétaire général du Tavini Huiraatira, est décédé mardi dans sa 68e année à l’hôpital du Taaone.



Le Tavini Huiraatira rend hommage, ce mardi, à celui qui en fut le secrétaire général pendant près de 40 ans et qui demeurait un très proche d'Oscar Temaru, le président du parti souverainiste. Etienne Chimin est décédé dans la matinée à l’hôpital du Taaone. Il était âgé de 68 ans.



En début d’après-midi, le président du Conseil économique social, environnemental et culturel (CESEC), Kelly Asin-Moux, présente mardi les condoléances de son institution et salue un "homme de lettres et grand sage" qui a "consacré une partie de sa vie à la sauvegarde et à l’enrichissement de la langue tahitienne à travers son mandat à l’Académie tahitienne". Etienne Chimin était membre depuis 2018 du collège de la vie collective au sein du CESEC.



Le corps d'Etienne Chimin sera exposé à partir de 17 heures dans le hall de l’état civil de la mairie de Faa’a. Une veillée suivra à partir de 19 heures. Une seconde veillée de prière est organisée ce mercredi à 19 heures à l'église Sacré-Cœur de Arue. Les informations concernant l'inhumation seront données par la famille à cette occasion.