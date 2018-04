L’agresseur de Mateia Hiquily comdamné à 9 mois de prison ferme

Le conseil de Mateia Hiquily a évoqué un prévenu au « profil inquiétant qui a du mal à vivre et à se comporter avec les autres. Ce soir-là, il y a eu une surdose de testostérone et d’alcool qu’il n’a pas su gérer. » L’avocat a ensuite abordé la situation de son client : « le fait de ne pas pouvoir aller dans l’eau salée pendant 60 jours, c’est une catastrophe pour mon client ! »



Avant de requérir 18 mois de prison dont 6 avec sursis, le procureur de la République a qualifié le prévenu de « sociopathe » , « ce jeune homme est un véritable danger public qui est intolérant à la frustration. Il rejette la faute sur la victime qui a osé ne pas le laisser passer alors qu’il voulait commander un verre. Je crois qu’il n’a pas conscience des propos qu’il tient dans cette enceinte. »



Pour sa défense, le conseil du prévenu s’est référé au parcours du jeune homme qui possède certaines qualifications : « Il n’est pas perdu, il a des compétences mais il doit régler son problème caractérisé d’alcool et de violence. »



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à 18 mois de prison dont 9 avec sursis, obligations de soins, de travail et d’indemnisation.



A l’issue de l’audience, Mateia Hiquily a accepté de s’exprimer sur sa situation : « ça fait un mois que je me nourris difficilement. Je ne peux pas trop faire de sport alors j’essaie de rester chez moi. J’ai dû annuler plusieurs projets professionnels. Je ne m’étais jamais arrêté aussi longtemps. Il a été condamné mais il y en a des dizaines comme lui. Voilà, c’est tombé sur moi ce soir-là… »