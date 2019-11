L’affaire Haddad-Flosse déclarée prescrite

Tahiti, le 19 novembre 2019 – La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a prononcé mardi matin la prescription de l’affaire de « trafic d’influence » et de « corruption » Haddad-Flosse. Le parquet peut encore former un ultime pourvoi en cassation contre cette décision.



Véritable coup de tonnerre judiciaire, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a prononcé mardi matin la prescription de l’affaire « trafic d’influence » et de « corruption » Haddad-Flosse ouverte en 2007. Dans l’attente d’un éventuel pourvoi en cassation du parquet, cette décision signifie provisoirement l’enterrement de l’une des plus grandes affaires politico-financière de l’histoire de la Polynésie française. Affaire qui a notamment valu à l’ancien président Gaston Flosse d’être placé en détention provisoire pendant trois semaines en décembre 2010.



Dans ce dossier, la chambre de l’instruction devait se prononcer mardi sur trois requêtes différentes en attente depuis pas moins de 21 mois. La première, sans aucune importance, étant une demande de constitution de partie civile déposée par le chauffeur de taxi, trublion et « président » auto-proclamé, René Hoffer. Les deux autres, plus sérieuses, portant sur une requête du parquet contestant le refus du juge d’instruction en charge de l’affaire, Thierry Fragnoli, de régulariser l’ordonnance de renvoi et sur une demande du juge d’instruction en question de retirer du dossier des pièces invalidées par la procédure.



Mais la chambre n’a pas eu à se prononcer sur ces trois requêtes. Elle a suivi l’argument des avocats de la défense, notamment de Gaston Flosse et Hubert Haddad, qui défendaient depuis deux ans la prescription du dossier. Pour rappel, l’affaire Haddad-Flosse a fait l’objet d’un procès jusqu’en appel, mais au terme duquel la cour a procédé à l’annulation pour un vice de forme de l’ordonnance des juges d’instruction, Philippe Stelmach et Jean-François Redonnet. Depuis, l’avocat de Gaston Flosse, Me François Quinquis, ne cesse de défendre que le dernier acte de procédure valable est le réquisitoire définitif de l’ancien procureur José Thorel en mars 2011 et que l’affaire est « prescrite ».



Ne reste maintenant plus au parquet qu’à déposer un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours ou ce sera définitivement la fin de l’affaire Haddad-Flosse.