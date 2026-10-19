

L'adaptation ou le report de ​Hawaiki nui décidé jeudi à 15h

Tahiti le 21 octobre 2026. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes par le Comité organisateur de Hawaiki Nui Va’a, le comité explique que les grèves en cours font peser un risque sur l’organisation de la course aux Raromatai.



"L'organisation de la 33e édition est fortement mise en difficulté par les mouvements sociaux", explique le communiqué. "Ce mouvement affecte directement plusieurs volets essentiels de l'organisation, notamment : Le transport inter-îles des Va'a et des équipes, l'acheminement du matériel et de la logistique, la mobilisation des tenues des rameurs(euses)."



Ce mercredi, des discussions se sont déroulées à la présidence pour que les casquettes et les maillots des rameurs puissent être sortis de la zone sous-douane. Une demande appuyée par Mahinui Temarii, mais à laquelle Patrick Galenon pour la CSTP-FO et les acconiers ne semblent pas prêts à céder. "On a encore le temps de négocier avant la course", nous a expliqué Patrick Galenon. Sortir des tricots et des casquettes, alors que des denrées périssables et des médicaments sont coincés au port n’est pas une priorité pour les dockers.



"À ce jour, le Comité n'est pas en mesure de garantir le déroulement de l'épreuve dans les conditions habituelles", poursuit le comité organisateur qui dit étudier "l'ensemble des solutions possibles afin de préserver la tenue de cet événement majeur."



"Nous comprenons l'inquiétude des clubs et nous les tiendrons informés à chaque étape. Une décision définitive concernant le maintien, l'adaptation ou le report de l'édition sera communiquée au plus tard le, 22 octobre 2026 à 15h00", conclut le communiqué.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 21 Octobre 2026 à 18:42 | Lu 529 fois



