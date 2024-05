L'ICPF lance sa compagne “Juin Vert 2024”

Tahiti, le 30 mai 2024 - L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) lance, le 1er juin, sa campagne annuelle “Juin Vert”. Elle a pour objectif de prévenir et de dépister le cancer du col de l'utérus, mais aussi de sensibiliser et d'informer les femmes sur cette maladie.



L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) lance, à partir du 1er juin, sa campagne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus, intitulée “Juin Vert 2024”. Cette campagne vise à mieux faire comprendre le cancer du col de l'utérus et à inciter les femmes à se faire dépister. Cette année, un accent particulier sera mis sur la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). L'occasion également pour l'ICPF de rappeler aux femmes âgées de 25 à 64 ans, que le frottis est gratuit tous les trois ans.



En Polynésie, le cancer du col de l'utérus est le 6e cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes. Il est causé par le papillomavirus humain (HPV), un virus sexuellement transmissible. Très fréquent, il peut toucher les femmes de tout âge, mais concerne particulièrement les jeunes femmes : un tiers des Polynésiennes touchées ont moins de 50 ans au moment du diagnostic. Chaque année, plus de vingt nouveaux cas sont détectés malgré la mise en place de programmes de dépistage gratuits par l'ICPF.



Les événements de la campagne "Juin Vert 2024" 14 juin : Journée Tous en vert. Pour participer à la sensibilisation des femmes à se faire dépister et montrer son soutien aux personnes malades, la population est invitée à se vêtir de vert et à participer à un concours photo sur Facebook en utilisant le hashtag #MahanaMatie2024. 22 juin : Journée de sensibilisation au parc Teaputa de Taravao, de 9 à 15 heures, avec des stands de prévention, des ateliers culturels et de bien-être ainsi qu’un tamure marathon. Les professionnels de santé de la Direction de la santé, de l’ICPF, du privé et les associations locales, telles que La Ligue contre le cancer, Amazones Pacific et l’UFFO, seront aussi présents pour informer les participants. Les mercredis 12, 19 et 26 juin : Stands de sensibilisation. Ils seront installés un peu partout par les équipes de la Direction de la santé. Plusieurs interventions de sensibilisation seront également organisées dans divers établissements scolaires.

