L’AS Tefana s’impose difficilement face à l’AS Central sport

Tahiti, le 7 décembre 2024 - Vendredi soir, pour le compte de la huitième journée du championnat de Ligue Vini, les joueurs de Tefana se sont imposés dans la douleur face à l'AS Central Sport. Réduits à 10 dès la 20e minute, les hommes de Sébastien Labayen ont su être patients pour l'emporter 1-0. Grâce à ce résultat, ils prennent provisoirement la tête du championnat.



Dans la chaleur de la nuit tahitienne, vendredi soir, l'AS Central Sport et l'AS Tefana se retrouvaient à Pater pour un match qui sentait la poudre. Une victoire était impérative pour les deux formations. Séparées de quelques points au classement avant cette rencontre, l'AS Central ne voulait pas se laisser distancer par le groupe de tête, tandis que l'AS Tefana était désireuse de conserver son fauteuil de dauphin, voire de prendre la place de leader, l'AS Vénus étant exempte pour cette journée. Très vite, les débats furent animés, obligeant l'arbitre à sortir des cartons : quatre jaunes pour Central et un rouge pour Tefana. Lors de cette première mi-temps, les joueurs se rendaient coup pour coup. À part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Malgré une infériorité numérique, l'AS Central Sport contrôlait le ballon mais n'arrivait pas à se procurer d'occasions franches. Les joueurs de l'AS Central Sport, quant à eux, se montraient plus dangereux. Dès la 10e minute, sur un centre de Voirin venant de la droite, c’est Horoi qui reprenait au point de penalty, mais malheureusement sur le gardien. À la 26e minute, c’est Tanerii qui tentait sa chance après une erreur de la défense de Tefana, mais son tir passait au-dessus de la barre transversale. Il fallait attendre pratiquement la 30e minute pour voir l'AS Tefana se montrer dangereuse devant les buts adverses. Pourtant en infériorité numérique, c’est Mu qui, d’une belle frappe des trente mètres, voyait son tir filer à côté des buts. La première mi-temps se terminait avec plus de rythme et c’est Luewadia qui croisait trop sa frappe pour l'AS Central Sport. Quelques secondes plus tard, c’était au tour de Tefana de voir son occasion de la tête à bout portant déviée par le gardien. 0-0 à la fin de la première période et on ne voyait pas trop qui allait pouvoir débloquer le compteur de ce match très tendu.



L’AS Tefana a su être patiente



Pas de quoi paniquer pour le coach de Tefana, Sébastien Labayen : “On a été perturbés par ce fait de jeu, mais on a réussi à produire ce qu’on voulait : faire du jeu par séquences et être lucides au moment où il faut l’être. On a été patients et on savait que ça allait payer.” Visionnaire, Sébastien Labayen ? Certainement, car il connaît bien ses joueurs et a confiance en son système et à l’adhésion de son groupe. “Ça fait plusieurs rencontres que je sens que cette équipe est en train de grandir et je suis content pour eux, car ils le méritent.” Avec un Teave Teamotuaitau impérial dans les buts, l’AS Tefana écœurait ses adversaires dès leurs premières tentatives en ce début de deuxième période. Comme avec cet arrêt à la 58e minute sur un superbe coup franc de Voirin, ou sur cette frappe dans la surface à la 72e, une énième intervention du portier de Tefana. Patience est mère de vertu : cet adage correspondait bien aux joueurs de Faa’a, car le seul et unique but de la rencontre intervenait à la 61e minute après un magnifique centre de Snow pour Ah Sam, fraîchement rentré. L’avant-centre des verts et jaunes décroisait sa tête pour mettre le ballon au fond du filet. Une libération pour les hommes de Sébastien Labayen, qui voyaient leurs objectifs du soir réalisés : “On s’était fixé deux objectifs ce soir : ne pas prendre de but et gagner le match. C’est chose faite.” Du côté de l’AS Central Sport, ce but venait plomber le moral des troupes. Malgré quelques tentatives en fin de match, ce résultat faisait mal à la tête à la fin de la rencontre : “C’est très frustrant. On avait un plan de jeu en début de rencontre qu’on a réussi à mettre en place, mais uniquement sur une mi-temps… On a eu des occasions qui auraient pu changer la physionomie du match, mais malheureusement on ne les a pas prises. Et quand on a pris ce but, on a baissé les bras et la fatigue est arrivée, ce qui ne nous a pas aidé. Malgré ça, je suis content que mes joueurs aient respecté les consignes. On a quand même fait une belle prestation avant ce but. Mais un match de football, ça dure 90 minutes et il ne faut rien lâcher jusqu’au bout. Ça nous servira de leçon et avec le jeu que l’on produit, je suis sûr qu’on aura des jours meilleurs”, rationalisait l’entraîneur de l’AS Central Sport, Raimoana Bennett, à l’issue de la rencontre.



Une huitième journée qui a vu, ce même vendredi soir, la victoire de l’AS Pueu face à l’AS Manu Ura 7-3 et dans la foulée, c’est Pirae qui remportait son match face à l’AS Taiarapu FC 7 à 0.



Samedi, pour la suite et la fin de cette journée de championnat, l’AS Mira est allée gagner sur les terres de l’AS Tamarii Punaruu 3 à 2.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 8 Décembre 2024 à 17:36 | Lu 221 fois