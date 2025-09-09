

Karl Tefaatau démissionne de TNTV

Tahiti le 24 septembre 2025 – Le directeur-général de TNTV, Karl Tefaatau, a posé sa démission mardi pour “raisons personnelles”. Elle a été acceptée par le président du conseil d’administration, Heinui Le Caill.





Nommé en février 2024, le directeur-général de TNTV, Karl Tefaatau, a posé sa démission mardi auprès du président du conseil d’administration de la chaine de La Mission, Heinui Le Caill, pour des “raisons personnelles”, a-t-il expliqué aux salariés de l’antenne, dans un mail, envoyé mercredi matin. Il cite même Victor Hugo : “Ceux qui vivent sont ceux qui luttent”. “Même si je quitte TNTV je continuerai ce combat à vos côtés mais d’une manière différente. Dans l’école de guerre, j’ai appris que dans le départ d’un général les combattants sont les plus importants. Ces combats d’un média équitable, impartial et autonome. Vous êtes ces défenseurs du pluralisme culturel et de la protection des langues. Vous êtes tout simplement vous.”



“C’était vraiment Yves qui gérait tout ici” Du côté des salariés, personne ne s’attendait à cette démission que tous considèrent comme “soudaine” : “On vient à peine d’enterrer notre directeur-général délégué et notre directeur-général ne trouve rien de mieux que de nous lâcher aussi”, commentent certains. Ils lui reprochent même d’être parti sans donner d’explications, à part celles transmises par e-mail à l’ensemble des salariés. “Tu ne pars pas comme ça ! Tu nous réunis et tu discutes avec nous.”



Mais à bien y réfléchir, cette démission n’a rien d’étonnant. “De toute façon depuis qu’il a pris ses fonctions, cela a toujours été Yves Haupert qui passait par derrière pour réparer ses manques. Et Karl était rarement à la chaîne ; c’était vraiment Yves qui gérait tout ici. Mais maintenant il n’est plus là pour lui servir de parapluie, et Karl doit tout assumer.” Les salariés admettent que travailler à TNTV ce n’est pas toujours facile car “il y a beaucoup de pression (…) et c’est vrai qu’il n’était pas fait pour ce poste. Il l’a même dit à plusieurs reprises”.



D’ailleurs, toujours selon nos informations, leur ancien directeur-général délégué, Yves Haupert, n’a eu de cesse d’envoyer des courriers au président du CA pour lui faire part des divers problèmes qu’il rencontrait avec Karl Tefaatau, ainsi qu’avec les salariés.

Contacté, le président du conseil d’administration de la chaine du Pays, Heinui Le Caill, confirme cette information et assure que les membres du CA vont être convoqués la semaine prochaine “pour acter cette démission” et “décider de la suite à donner surtout pour son remplacement (…). Il faut qu’on discute tous ensemble, avec le CA et les employés pour faire le bon choix”.



En attendant, la nomination d’un successeur, l’intérim devrait être assuré par un des responsables de la chaîne. “Mais on va essayer de faire en sorte que cela dure moins d’une semaine”, indique Heinui Le Caill.



Plus question, comme en janvier 2024, de faire un appel à candidature. “ On va plutôt désigner une ou deux personnes. Pour l’instant je ne sais pas encore”, explique Heinui Le Caill.



Mais une chose est certaine, Heinui Le Caill a décidé de prendre une personne “qui a une petite expérience de la télévision”. Mais pas seulement puisque le successeur de Karl Tefaatau devra aussi être “dans le dialogue, à l’écoute de ses équipes, pour les motiver et être dans un travail collaboratif”.



Concernant les courriers de Yves Haupert, le président du conseil d’administration confirme avoir “essayé aussi de voir avec Karl de revoir cette partie du management pour qu’il soit le plus efficace possible, cela a été un peu difficile. Et c’est vrai que, au moins il y avait Yves Haupert qui avait l’expérience que Karl n’avait pas. Il a sa manière de faire les choses, et c’est vrai que ce n’était pas si évident que cela”.



Certaines de nos sources assurent également que pour la première fois depuis la création de la chaîne, le gouvernement a saisi l’Arcom, la police des télévisions. Une information confirmée par Heinui Le Caill qui explique que “il y a eu une incompréhension et on nous disait que le gouvernement ne devait plus ou moins s’exprimer sur la chaîne. Le gouvernement voulait juste avoir des éclaircissements sur ce point-là. Et je ne pense pas qu’il y ait de problèmes. Voilà c’est la première fois”.

Ce qu’oublie ou ignore le président du conseil d’administration, c’est que le gouvernement de la Polynésie française a sollicité le renouvellement de l’autorisation de diffusion, sur la télévision numérique terrestre (TNT), du service TNTV, qui arrivait à échéance le 4 août 2025. Cette demande de renouvellement est à faire auprès de l’Arcom, qui a autorisé la société Tahiti Nui Télévision à diffuser le service TNTV pour une durée de dix ans à partir du 5 août 2025. La diffusion de ce service aura lieu sur le numéro logique 2 de la TNT. Une décision rendue le 16 septembre dernier.



Quoiqu’il en soit, les salariés de TNTV ont décidé, et ne peuvent d’ailleurs pas faire autrement, que de “continuer à avancer”.



Karl Tefaatau était arrivé à la tête de TNTV en février 2024 après des candidatures et des sélections qui avait jeté le trouble sur la chaîne. La direction bicéphale qu’il occupait, en compagnie de Yves Haupert, avait été décriée puisqu’un vote de salariés avait placé Yves Haupert en tête avec 67,74 % des suffrages, contre 17,74 % à Michael Charlet, le candidat déjà dans la chaîne, et 14,52 % à Karl Tefaatau.



Une rencontre s’en était suivie avec le président du Pays qui avait alors lâché aux salariés, “un mauvais plan vaut mieux que pas de plan du tout”. Avec cette démission, un nouveau plan est désormais nécessaire.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun avec Bertrand Prévost le Jeudi 25 Septembre 2025 à 04:30 | Lu 1455 fois



