

Jusqu'à 5 mètres de houle attendus à Rapa samedi

Tahiti, le 23 octobre 2026 – Avis de forte houle à Rapa, aux Australes. Placée en vigilance orange pour vagues-submersion, l'île doit faire face à une houle de sud-ouest qui devrait encore grossir samedi, avec des hauteurs attendues entre 4,5 et 5 mètres. Baignades, sorties en mer et déplacements sur le littoral sont à éviter dans les zones exposées.



Mieux vaut remettre la baignade et les sorties en mer à plus tard. Dans un communiqué diffusé vendredi, le haut-commissariat appelle les habitants à redoubler de vigilance, notamment sur les plages où rouleaux et déferlantes peuvent surprendre.

Même prudence pour les pêcheurs et les plaisanciers, invités à éviter autant que possible les sorties en mer, à se méfier des courants et à mettre leurs embarcations à l'abri ou à renforcer les amarres.

Sur le littoral, les habitants sont également appelés à prendre leurs précautions : mettre à l'abri ce qui pourrait être emporté par les vagues, surveiller la montée des eaux et surtout ne pas s'engager sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

L'évolution de la situation est à suivre dans les prochains bulletins de Météo-France.



Rédigé par La rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 17:47 | Lu 280 fois



