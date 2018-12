Juin 2018 dans le rétro : un mois marqué par l’élection de Miss tahiti 2018, Vaimalama chaves

Le 1er juin : Le président directeur général de Tahiti Nui Ocean Foods a organisé à Hao une cérémonie pour fêter le lancement des travaux du projet de ferme aquacole avec la population locale.



Le 5 juin : Le tribunal correctionnel de Papeete a reconnu Thierry Pageau coupable et l'a condamné à six ans de prison ferme, 100 millions de francs d'amende, ainsi qu'une interdiction définitive de gérer.



Le 5 juin : L'ancien maire de Huahine et ex-représentant à l’Assemblée, Felix Faatau, a été condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison ferme et à 5 ans de privation des droits civiques et civils. Il a également écopé d’une amende de 200 000 francs. Il comparaissait pour des faits de " détournements et soustractions de fonds publics ".



Le 8 juin : Au terme de cinq jours de procès et de plusieurs heures de délibération, les jurés de la Cour d’assises ont rendu leur verdict dans l’affaire de la mort de Chong Sing Thong Fat. Les quatre accusés, dont deux étaient mineurs à l’époque des faits, ont été condamnés à des peines comprises entre 15 et 20 ans de prison.



Le 9 juin : A 21h52, le JRCC Tahiti a été informé par le capitaine d’un catamaran effectuant des sorties touristiques sur l’atoll de Tetiaroa qu’il s’était échoué sur le récif au sud de l’atoll. Onze personnes se trouvaient alors à bord, dont deux membres d’équipage. Aucun blessé n’était à déplorer.



Le 12 juin : L’agrandissement du Brando autorisé. Un permis de lotir sur 17 parcelles sur le motu Onetahi a été accordée à la société Tahiti Beachcomber S.A sur l’atoll de Tetiaroa. (photo)



Le 11 juin : La société mère du groupe La Dépêche de Tahiti a été placée en redressement judiciaire sur décision du tribunal mixte de commerce de Papeete et à la demande de la CPS. En cause, près de 90 millions francs d’impayés de cotisations sociales.



Le 13 juin : Affaire dite " Kikilove ". Pour avoir importé 30 kilos d’ice en Polynésie, André Tinirauarii et son associé Rautahi Voirin ont été condamnés à 8 ans de prison ferme. Ils devront également payer une amende de 2,3 milliards. Les 19 autres prévenus ont écopé de peines comprises entre 2 ans et 7 ans de prison ferme.



Le 13 juin : Pour fêter le premier anniversaire du centre de détention Tatutu de Papeari, environ 70 détenus ont donné un grand spectacle. Pendant deux heures, les prisonniers ont enchaîné dans la cour de l'établissement ute, orero, haka et autres danses, sous les regards admiratifs des autres détenus, mais également de nombreux officiels.



Le 15 juin : L'hôpital de Taravao a inauguré un service d’hospitalisation de jour de chimiothérapie. Cette opération s'inscrit dans le plan cancer 2018-2022 mis en place par le ministère de la Santé. Cette ouverture est un nouveau pas vers l'égalité de soins face au cancer en Polynésie.



Le 20 juin : Le Tahoera'a Geffry Salmon est appelé à comparaître à l’audience correctionnelle du 28 juin dans le cadre d’une citation directe engagée par Edouard Fritch, pour diffamation. Il s’agira d’une audience de consignation, avec renvoi probable pour une instruction à l’audience sous deux à trois mois. Les faits remontent à l’entre-deux tours des dernières élections territoriales. (photo)



Le 21 juin : Le juge unique a ordonné la confiscation du bateau et de la remorque d’un pêcheur chez lequel on avait retrouvé neuf tortues enterrées dans le jardin. L’homme devra verser 1,6 million à la Polynésie française et payer les publications d’un communiqué judiciaire dans deux journaux de presse écrite.



Le 21 juin : Une enfant de trois ans qui jouait, assise sur le sol, a été gravement blessée par un pitbull à Moorea. L'animal a attaqué la fillette en la mordant à la tête. L'enfant a été prise en charge par les secours.



Le 26 juin : La justice a tranché et laisse un mois au gouvernement pour accorder à Vodafone sa licence de fournisseur d'accès à internet. Une décision qui régularise la situation des 3000 abonnés VodaSurf Mobile, un routeur 4G vendu par Vodafone sans la licence de FAI, ce qu'une autre décision de justice avait épinglé.



Le 27 juin : Le câble reliant le Bougainville et le cargo Thorco Lineage s'est rompu peu après que le navire a été déséchoué. Selon le Haut-commissaire, le cargo philippin est maintenant "à la dérive mais proche des côtes de Raroia.



Jeudi 28 juin : A 18h, le remorqueur aito, qui avait appareillé de Papeete dans la nuit de mardi à mercredi, a rejoint le cargo Thorco Lineage pour le prendre en charge. L’opération de prise en remorquage du cargo a été réalisée avec succès.