Jour J pour l'élection de Miss France 2020

Tahiti, le 14 décembre 2019 - L’élection de Miss France 2020 débutera à 10h05 heure locale. La cérémonie, qui aura lieu au Dôme de Marseille, sera présidée par Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. Trente candidates vont tenter de succéder à Vaimalama Chaves, un an après son élection triomphale.



