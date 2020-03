Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Joseph Kaiha en tête avec 46,80% à Ua Pou



TAHITI, le 15 MARS 2020 - Suivez notre live du 1er tour des élections municipales en Polynésie française. Tout au long de la soirée, les résultats commune par commune.





00h53 : Les résultats de Rangiroa seront connus lundi 16 mars







00h49 : Joseph Kaiha en tête avec 46,80% à Ua Pou



Hakahau



TIOHI IA HOU NO UA POU- TOUS POUR UN RENOUVEAU - Tête de liste : Murielle Kohumoetini

Nombre de voix : 237



TE PAHIKA EO O UA-POU - Tête de liste : Joseph Ah-Scha

Nombre de voix : 199



TAVINI HUIRAATIRA NO UA-POU - Tête de liste : Marcel Bruneau

Nombre de voix : 43



TE VAKAMATAEINAA O UA POU- Tête de liste : Joseph Kaiha

Nombre de voix : 530



HEI PUTOKA- Tête de liste : Barbara Bruneau

Nombre de voix : 114







Hakamaii



TIOHI IA HOU NO UA POU- TOUS POUR UN RENOUVEAU- Tête de liste :Tetaria Huuti

Nombre de voix : 109



TE PAHIKA EO O UA-POU - Tête de liste : Nathalie Teikihakaupoko

Nombre de voix : 52



TAVINI HUIRAATIRA NO UA-POU- Tête de liste : Jules Tata

Nombre de voix : 6



TE VAKAMATAEINAA O UA POU- Tête de liste : Isidore Hikutini

Nombre de voix : 157



HEI PUTOKA- Tête de liste : Mere Aka

Nombre de voix : 21





Répartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune



TIOHI IA HOU NO UA POU- TOUS POUR UN RENOUVEAU

Nombre de voix : 346

23,57%



TE PAHIKA EO O UA-POU

Nombre de voix : 251

17,10%



TAVINI HUIRAATIRA NO UA-POU

Nombre de voix : 49

3,34%



TE VAKAMATAEINAA O UA POU

Nombre de voix : 687

46,80%



HEI PUTOKA

Nombre de voix : 135

9,20%



Inscrits : 1 683

Exprimés : 1 468

Participation : 87,23%

Abstention : 12,77%















00h42 : La liste GATIHAGA O TE MAU MOTU obtient 51,46% à Hao





GATIHAGA O TE MAU MOTU - Tête de liste : Yseult Butcher

Nombre de voix : 453



TAMARIKI HAOMANUHERE - Tête de liste : Wanda Tematahotoa

Nombre de voix : 31



TE ARATAI API - Tête de liste : Théodore Tuahine

Nombre de voix : 443





Hereheretue



GATIHAGA O TE MAU MOTU - Tête de liste : Mahia Mairihau

Nombre de voix : 22



TAMARIKI HAOMANUHERE - Tête de liste : Angélina Ceran-Jérusalemy

Nombre de voix : 0



TE ARATAI API - Tête de liste : Aurélie Picard

Nombre de voix : 17





Amanu



GATIHAGA O TE MAU MOTU - Tête de liste : Lothaire Arakino

Nombre de voix : 37



TAMARIKI HAOMANUHERE - Tête de liste : Sandra Ganahoa

Nombre de voix : 9



TE ARATAI API - Tête de liste : François Takamoana

Nombre de voix : 93





Répartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune

GATIHAGA O TE MAU MOTU

Nombre de voix : 512

51,46%



TAMARIKI HAOMANUHERE

Nombre de voix : 40

4,02%



TE ARATAI API

Nombre de voix : 443

44,52%



Inscrits : 1 124

Exprimés : 995

Participation : 88,52%

Abstention : 11,48%













00h38 : John Toromona et Evans Haumani en tête à Moorea



Répartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune



E MANA RAHI Tête de liste : Franck Taputuarai

Nombre de voix : 241

2,86%



TAPURA NO MOOREA-MAIAO Tête de liste : John Toromona

Nombre de voix : 1 903

22,55%



A FA’ATI’A IA MO’OREA ‘E MAI’AO Tête de liste : Manuéla Mahe-Nollemberger

Nombre de voix : 435

5,15%



TAPURA AMUI NO MOOREA MAIAO Tête de liste : Moïse Rooma Ruta

Nombre de voix : 747

8,85%



TAVINI HUIRAATIRA NO MOOREA-MAIAO Tête de liste : Maire Bopp Du Pont

Nombre de voix : 835

9,89%



MOOREA MAIAO E TI’A AI Tête de liste Guy Gallimard-Tekurarere

Nombre de voix : 847

10,04%



AMUITAHIRAA NO MOOREA-MAIO, ensemble pour servir - Tête de liste : Christiane Kelley

Nombre de voix : 1 066

12,63%



TE MAU TAMARII NO MOOREA MAIAO - Tête de liste : Lucette Taero

Nombre de voix : 128

1,52%



EI HAU - Tête de liste : Jacques Atiu

Nombre de voix : 406

4,81%



MOOREA MAIAO TO’U FENUA Tête de liste : Evans Haumani

Nombre de voix : 1 832

21,71%



Inscrits : 13 281

Exprimés : 8 440

Participation : 63,5%

Abstention : 36,5%



















00h35 : Béatrice Lucas et Anthony Jamet au coude à coude à Taiarapu-Est



Répartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune



MONORA’A’AMUI - LA RELEVE, ENSEMBLE - Tête de liste : Mata Tautea-Suhas

Nombre de voix : 621

11,88%



TE HONO HITI TAU TAIARAPU ITI - Tête de liste : Antoine Ganivet

Nombre de voix : 947

18,12%



IA HO’E I ROTO I TE RAURA’A- Tête de liste : Béatrice Lucas

Nombre de voix : 1 454

27,82%



ENSEMBLE NOUS POUVONS- Tête de liste : Frédéric Hapairai

Nombre de voix : 352

6,73%



A TI’A TAIARAPU HITIA’A O TE RA - Tête de liste : Naura Paepaetaata

Nombre de voix : 433

8,28%



NO TE ANANAHI O TAIARAPU-EST POUR L’AVENIR DE TAIRAPU-EST - Tête de liste : Anthony Jamet

Nombre de voix : 1420

27,17%



Inscrits : 9 868

Suffrages exprimés : 5 227















00h30 : Tetuanui Hamblinen tête avec 37,93% à Taiarapu-Ouest







Répartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune



TAIARAPU TO’O’A O TE RA TO’U ORA - Tête de liste : Tetuanui Hamblin

Nombre de voix : 1 486

37,93%





TAPURA AMUI NO TO OE ANANAHI - Tête de liste : Youenn Virmaux

Nombre de voix : 323

8,24%





A TI’A TE U’I NO TAIARAPU TO’OA O TE RA - Tête de liste : Odette Mataitai

Nombre de voix : 355

9,06%





ENSEMBLE POUR TAIARAPU OUEST – IA HO’E O TAIARAPU TO’O’A O TE RA- Tête de liste : Tapeta Tetopata

Nombre de voix : 737

18,81%





RERE HAU NOA I TAIARAPU TO’OA O TE RA- Tête de liste : Wilfred Tavaearii

Nombre de voix : 769

19,63%





TOAVAITEA TO TATOU AI’A- Tête de liste : Gretta Teraimano

Nombre de voix : 248

6,33%



Suffrages exprimés : 3 918

Inscrits : 6 140













00h20 : Marcelin Lisan tête avec 46,52% à Huahine



Parea



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Eugène Tuihani

Nombre de voix : 114

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Karl Lin-Fat

Nombre de voix : 16

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : David Tiatia

Nombre de voix : 94

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste :Gyle Temeharo

Nombre de voix : 170





Fitii



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Gaeton Mou Sin

Nombre de voix : 245

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Jacqueline Teiho

Nombre de voix : 12

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Willy Abe

Nombre de voix : 160

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Jacques Roura-Arutahi

Nombre de voix : 181







Faie



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Tonio Malateste

Nombre de voix : 167

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Mireille Taatae

Nombre de voix : 7

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Thomas Piha-Tehaurei

Nombre de voix : 76

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Ketsia Faatauira-Taraunu

Nombre de voix : 70





Maeva



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Kati Cheour

Nombre de voix : 236

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Tonina Ariitai

Nombre de voix : 12

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Timea Tainanuarii

Nombre de voix : 202

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Maeva Faatau-Chan

Nombre de voix : 139





Haapu



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Claude Chong

Nombre de voix : 213

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste :Tuvanaa Aa

Nombre de voix : 8

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Jessica Faatomo-Huui

Nombre de voix : 58

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Etienne Tiatia

Nombre de voix : 147





Tefarerii



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Bruno Taaroamea

Nombre de voix : 144

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Tehuiarii Manea-Raurahi

Nombre de voix : 3

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Mauarii Tuturu

Nombre de voix : 25

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Heirani Kana-Bellai

Nombre de voix : 143







Maroe



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Eremoana Tepa

Nombre de voix : 138

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Douglas Roi

Nombre de voix : 16

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Roland Tuihani-Teheiura

Nombre de voix : 66

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Tepora Rai-Tepou

Nombre de voix : 116



Fare



HUAHINE TE HONO TAU - Tête de liste : Marcelin Lisan

Nombre de voix : 689

HUAHINE TI’A MA- Tête de liste : Jean-Patrice Rauri-Mahai

Nombre de voix : 23

TE REO O TE NUNAA - Tête de liste : Moehau Colombani

Nombre de voix : 338

AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU- Tête de liste : Nano Hopara

Nombre de voix : 155



Repartition des suffrages entre les listes au niveau de la commune



HUAHINE TE HONO TAU

Nombre de voix : 1 946

46,52%



HUAHINE TI’A MA

Nombre de voix : 97

2,32%



TE REO O TE NUNAA

Nombre de voix : 1 019

24,36%



AMUITAHIRAA NO MATAIREA NUI A TU

Nombre de voix : 1 121

26,80%



Inscrits : 5 239

Exprimés : 4 183











23h50 : Oscar Temaru élu avec 61,97% à Faa’a



Faa’a No Ananahi - Tête de liste : Laurent Tarahu

Nombre de voix : 78

0,83%



Mouvement citoyen Te Rima Hono - Tête de liste : Aldo Stergios

Nombre de voix : 112

1,20%



Faa’a Ti’A Mai - Tête de liste : Heia Parau

Nombre de voix : 200

2,14%



Te Amuitahiraa’a No Faa’a- Tête de liste : Jean Temauri

Nombre de voix : 303

3,24%



Tamari’I Faa’a A i’Oa - Tête de liste : Teura Tarahu

Nombre de voix : 716

7,66%



Tapura Huiraatira No Faa’a- Tête de liste : Jean-Christophe Bouissou

Nombre de voix : 2 144

22,95%



Tous ensemble Tapura Tahoeraa Tavini Ia Faa’a - Tête de liste : Oscar Temaru

Nombre de voix : 5 790

61,97%



Suffrages exprimés : 9 343

Votants : 52,37%

Abstentions : 47,63%











23h35 : Sonia Pupua en tête avec 24,54% à Papara



Tavini te ao maohi no Papara – Tête de liste Médéric Tehaamatai

Nombre de voix : 333

6,95%



Te mata Api No Papara - Tête de liste Béatrice Peyrissaguet

Nombre de voix : 643

13,42 %



O Papara Nui - Tête de liste Christophe Holozet

Nombre de voix :136

2,84%



Te Aveia Api - Tête de liste Michel Snow

Nombre de voix : 77

1,61%



A HA’A MAITAI PAPARA - Tête de liste Pau Lai

Nombre de voix : 231

4,82%



A HERE IA PAPARA - Tête de liste Sonia Pupua

Nombre de voix : 1 176

24,54%



PAPARA TO U FENUA - Tête de liste Clément Legayic

Nombre de voix : 799

16,67%





AMUITAHIRAA NO PAPARA - Tête de liste Bruno Sandras

Nombre de voix : 648

13,52 %



TE PAPA API NO ANANAHI - Tête de liste Jean Louis Benvenuti

Nombre de voix : 461

9,62%





PAPARA A TI’A MAI - Tête de liste Heia Teina

Nombre de voix : 289

6,03%





Suffrages exprimés : 4 793

Votants : 56,84 %

Abstentions : 43,16 %









23h24 : Jacquie Graffe obtient 42,41% à Paea



TE ORA API NO PAEA - Tête de liste Jean-Claude Hapairai

Votants : 890

16,81%



OTAHIRA’A NO TE HAU E TE RUPERUPE NO TE OIRE NO PAEA - tête de liste Jacquie Graffe

Votants : 2 245

42,41%



NA MANU’URA E RUA, TE HONO I TE TUMU NUI - Tête de liste Antony Geros

Votants : 2 158

40,77%



Suffrages exprimés : 5 293

Votants : 59,06%

Abstentions : 40,94%











23h16 : Cyril Tetuanui élu avec 50,44% à Tumaraa



Tevaitoa



Liste : TUMARAA TO TATOU OIRE-Tête de liste : Gérard Goltz

Nombre de voix : 645



Liste : TAPURA AMUI- Tête de liste : Cyril Tetuanui

Nombre de voix : 642





Vaiaau



Liste : TUMARAA TO TATOU OIRE-Tête de liste : Teddy Tefaatau

Nombre de voix : 255



Liste : TAPURA AMUI- Tête de liste : Come Tauraa

Nombre de voix : 270







Fetuna



Liste : TUMARAA TO TATOU OIRE-Tête de liste : Johan Likaou

Nombre de voix : 122



Liste : TAPURA AMUI- Tête de liste : Tihoni Raapoto

Nombre de voix : 146







Tehurui



Liste : TUMARAA TO TATOU OIRE-Tête de liste : Rino Hopara

Nombre de voix : 154



Liste : TAPURA AMUI- Tête de liste : Léontine Ebera

Nombre de voix : 139





Repartition des suffrages au niveau de la commune



TUMARAA TO TATOU OIRE

Nombre de voix : 1 176

49,56%



TAPURA AMUI

Nombre de voix : 1 197

50,44%



Inscrits : 3 005

Exprimés : 2 373









23h09 : Thomas Moutame obtient 53,98% à Taputapuatea



Opoa



TAPUTAPUATEA TO’U FENUA A FANO- Tête de liste Matorai Pani

Nombre de voix : 142



AMUITAHIRAA NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Etienne Tefaaite

Nombre de voix : 184



TE REO AMUI NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Moïse Ebb

Nombre de voix : 381







Puohine



TAPUTAPUATEA TO’U FENUA A FANO- Tête de liste Lala Tetauira

Nombre de voix : 60



AMUITAHIRAA NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Irène Temataua-Teriiti

Nombre de voix : 59



TE REO AMUI NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Armelle Mou Kam Tse-Masse

Nombre de voix : 132







Avera



TAPUTAPUATEA TO’U FENUA A FANO- Tête de liste Tilly Smith

Nombre de voix : 307



AMUITAHIRAA NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Hiomai Teriihaunui

Nombre de voix : 588



TE REO AMUI NO TAPUTAPUATEA- Tête de liste Thomas Moutame

Nombre de voix : 1 059





Répartition des suffrages au niveau de la commune



TAPUTAPUATEA TO’U FENUA A FANO

Nombre de voix : 509

17,48%



AMUITAHIRAA NO TAPUTAPUATEA

Nombre de voix : 831

28,54%



TE REO AMUI NO TAPUTAPUATEA

Nombre de voix : 1 572

53,98%



Inscrits : 3 935

Exprimés : 2 912













23h : Philip Schyle en tête avec 46,18% à Arue



Votants : 1524

46,18%





IA ORA ARUE - Tête de liste Tepuanui Snow

Votants : 362

10,97%





ARUE IA PAPA’OA - Tête de liste :Teura Iriti

Votants : 1 128

34,18%





PORIONUU I ARUE - Tête de liste : Jacky Bryant

Votants : 286

8,67%



TAPURA PHILIP SCHYLE - Tête de liste : Philip Schyle

Votants : 1524

46,18%



Suffrages exprimés : 3 300

Votants : 49,43%

Abstentions : 50,57%









22h50 : Simplicio Lissant l'emporte largement à Punaauia



TE HOTU RAU NO PUNAAUIA - Tête de liste Simplicio Lissant

Votants : 6 428

68,43%



TAMARII PUNAAUIA - Tête de liste Teva Rohfritsch

Votants : 2 139

22,77%



PUNAAUIA API - Tête de liste James Tuhoe

Votants : 335

3,57%



AMUITAHIRA’A NO TE ANANAHI O PUNAAUIA - Tête de liste Cécile Mercier

Votants : 491

5,23%



Suffrages exprimés : 9 393

Votants : 52,51%

Abstentions : 47,49%







22h42 : Coude à coude à Fakarava







TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Tuhoe Tekurio

Nombre de voix : 264



HEI PARAOA- Tête de liste Jim Solomona Fauura

Nombre de voix : 35



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Hervé Tupaia

Nombre de voix : 48



NU’U TAPU - Tête de liste Marie-Claire Etilage

Nombre de voix : 30



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Etienne Maro

Nombre de voix : 246





Kauehi



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Nui Teihoarii

Nombre de voix : 99



HEI PARAOA- Tête de liste Justin-Marie Tave

Nombre de voix : 74



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Jean-Claude Rattinassamy

Nombre de voix : 38



NU’U TAPU - Tête de liste Tiaihau Tiaihau

Nombre de voix : 48



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Edouard Temere

Nombre de voix : 148







Niau



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Tautahi Torohia

Nombre de voix : 62



HEI PARAOA- Tête de liste Daniel Faatau

Nombre de voix : 9



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Mahuru Mopi

Nombre de voix : 9





NU’U TAPU - Tête de liste Punuarii Ebb

Nombre de voix : 43



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Jamet Torohia

Nombre de voix : 49





Répartition des suffrages exprimés au niveau de la commune



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA

Nombre de voix : 425

35,36%



HEI PARAOA

Nombre de voix : 118

9,82%



TAURA NO HAVAIKI

Nombre de voix : 95

7,90%



NU’U TAPU

Nombre de voix : 121

10,07%



VEHI TOKU OIRE

Nombre de voix : 443

36,86%



Inscrits : 1 381

Exprimés : 1 202







22h34 : Joëlle Frébault élu avec 59,04% à Hiva-Oa



Hiva-Oa



Puamau

TE AVATINA KATAHI - Tête de liste Damien Tevenino

Nombre de voix : 89



HIVA-OA A TU - Tête de liste Haiihapaiatehaoe Touatekina

Nombre de voix : 200





Atunoa



TE AVATINA KATAHI - Tête de liste Etienne Tehaamoana

Nombre de voix : 616



HIVA-OA A TU - Tête de liste Joëlle Frébault

Nombre de voix : 816





Répartition des suffrages au niveau de la commune :

TE AVATINA KATAHI

Nombre de voix : 705

40,96%



HIVA-OA A TU

Nombre de voix : 1 016

59,04%



Inscrits : 1 956

Exprimés : 1 721











22h27 : Félix Tokoragi élu avec 53,73% à Makemo



TOKU OIRE HERE - Tête de liste Félix Tokoragi

Nombre de voix : 612

53,73%



MAKEMO TE NATI HAGA - Tête de liste Lydia Nouveau

Nombre de voix : 455

39,95 %



M.K.R.T.T.N ( Makemo-Katiu-Raroia-Takume-Taenga-Nihiru) - Tête de liste Teraiarue Tahi

Nombre de voix : 72

6,32%





Inscrits :1 299

Exprimés : 1 139









22h25 : Henri Flohr en tête avec 45,13% à Hitiaa O Te Ra





AMUITAHIRA’A NO HITIAA O TE RA- Tête de liste : Monia Amaru

Voix : 826

15,87%



TAPURA AMUI NO HITIAA O TE RA- Tête de liste : Domingo Dauphin

Voix: 2030

39%



TAPURA HUIRAATIRA NO HITIAA O TE REA - Tête de liste : Henri Flohr

Voix: 2349

45,13%



Suffrages exprimés : 5205

Inscrits : 7743











22h15 : Edouard Fritch obtient 68,53% à Pirae



LISTE D’UNION ET D’ACTION COMMUNALE DE PIRAE - Tête de liste : Edouard Fritch

Voix : 3153

68,53%



TAVINI IA PIRAE - Tête de liste : Thilda Harehoe-Garbutt

Voix : 898

19,52%



AMUITAHIRA4A NO PIRAE - Tête de liste : Marcy Pautehea

Votants : 550

11,95%



Suffrages exprimés : 4601

Votants : 46,15%

Abstentions : 53,85%











22h : Arieta Delord l'emporte avec à Tubuai 69,82%



Mahu



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Tihina Viriamu



Nombre de voix : 213



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Louisa Tahuhuterani

Nombre de voix : 148





Mataura



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Arieta Delord

Nombre de voix : 474



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Tihoti Tanepau

Nombre de voix : 183





Taahuaia



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Fernand Tahiata

Nombre de voix : 276



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Roger Chung Tien

Nombre de voix : 93





Au niveau de la commune :

IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI

Nombre de voix : 981

69,82%



TUPUAI TO’U AI’A

Nombre de voix : 424

30,18%



1405 exprimés











21h55 : Damas Teuira en tête avec 41,49% à Mahina



TAMARII MAHINA A TU - Tête de liste : Nicole Sanquer

Votants : 1238

22,99%



POIHERE IA MAHINA - Tête de liste : Heimana Pugibet

Votants : 448

8,32%



MAHINA IA HOTU - Tête de liste : Damas Teuira

Votants : 2234

41,49%



MAHINA IA TURA - Tête de liste : Patrice Jamet

Votants : 626

11,62%



TE AHO API O MAHINA - Tête de liste : Eric Tepuoroo Teaotea

Votants : 565

10,49%



AMUITAHIRA’A NO MAHNA - Tête de liste : Natacha Helme

Votants : 274

5,09%



Suffrages exprimés : 5 385

Votants : 51,40%

Abstentions : 48,60 %











21h50 : Tearii Alpha élu largement avec 65,03%



LISTE D’UNION ET D’ACTIONS COMMUNALES DE TEVA I UTA IA TEVA I UTA- Tête de liste : Tearii Alpha

Votants : 3255

65,03%



IA HOETEVA I UTA - Tête de liste : Jonas Tahuaitu

Votants : 1750

34,97%



Inscrits : 7464

Suffrages exprimés : 5005









21h45 : Benoît Kautai élu avec 55,91 % à Nuku Hiva





1812 suffrages exprimés



Hatiheu



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Mavae Tamarii

107 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Yvonne Katupa

134 voix





Taipivai



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Jeanne Ah Scha-Otto

124 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Nicolas Haiti

164 voix





Taiohae



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Pierre Cancian

568 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Benoît Kautai

715 voix



Répartition au niveau de la commune :

TAHA IA KATAHI

Nombre de voix : 799

44,09 %



TE HENUA ENANA A TU

Nombre de voix : 1013

55,91 %









21h35 : Nadine Tchong Min obtient 45,81% à Takaroa



Takapoto

Liste :TAVINI IA VAHITU - Tête de liste Linda Rua-Barff

Nombre de voix : 26





TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO- Tête de liste Mack Anania Maheahea

Nombre de voix : 140



TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA- Tête de liste Nadine Tchong Min

Nombre de voix : 203



TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE- Tête de liste André Bellais

Nombre de voix : 54







Takaroa



TAVINI IA VAHITU - Tête de liste Chantal Tau-Ellis

Nombre de voix : 2





TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO- Tête de liste :Panaho Temahaga

Nombre de voix : 289





TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA- Tête de liste Teapehu Tinirau-Teahe

Nombre de voix : 267



TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE- Tête de liste Angélina Bonno

Nombre de voix : 45







Au niveau de la commune de Takaroa :

TAVINI IA VAHITU

Nombre de voix : 28

2,73%



TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO

Nombre de voix : 429

41,81 %





TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA

Nombre de voix : 470

45,81 %





TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE

Nombre de voix : 99

9,65 %

Exprimés : 1026











21h25 : Sylviane Terooatea obtient 40,12% à Uturoa



UTUROA A TI’A - Tête de liste Matahi Brotherson

Votants : 776

30,61 %





OUTUROA TO TATOU OIRE - Tête de liste Sylviane Terooatea

Votants : 1017

40,12%



TE AHO API NO UTUROA - Tête de liste Johann Roopinia

Votants : 163

6,43 %



NO TE NUNAA UTUROA - Tête de liste Marc Thuau

Votants : 579

22,84 %







Suffrages exprimés : 2535

Votants : 98,03 %







21h20 : Woullingson Raufauore en tête avec 40,40 % à Maupiti



Te Taata Maohi - Tête de liste Tetuaura Temataru

Votants : 88

8,71 %



Te Aro Tia O Te Fenua- Tête de liste Woullingson Raufauore

Votants : 408

40,40 %



Maupiti Ia Ora - Tête de liste Tati Salmon

Votants : 329

32,57 %



Matari’i Ni’a No Maurua - Tête de liste Toimata Teaotea

Votants : 162

16,04 %



Tavini Huiraatira No Maurua- Tête de liste Rino Hare Deane

Votants : 23

2,28 %



Suffrages exprimés : 1010

Votants : 99,41 %











21h05 : La liste de Samuel Taputuarai obtient 36,55% à Arutua



Arutua

Exprimés : 691



TE TAU API - Tête de André Pouru

Votants : 52 voix



TE MANA RAHI - Tête de Augustin Taaviri

Votants : 232 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Samuel Taputuarai

Votants : 242 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Fami Fauura

Votants : 28





Suffrages exprimés : 554 voix





Kaukura

Exprimés : 373





TE TAU API - Tête de Martial Paite Lee Tam

Votants : 170 voix



TE MANA RAHI - Tête de Julien Laine

Votants : 71 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Wandy Angète Pukoki

Votants : 74 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Yannic Tehei Teihotaata

Votants : 58 voix









Apataki

Exprimés 337



TE TAU API - Tête de Alida Teurafaanui Tehuitua

Votants : 34 voix



TE MANA RAHI - Tête de Rosalie Orbeck

Votants : 139 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Samuel Fauura

Votants : 146 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Nicolas Huatini Flores

Votants : 18 voix





Au niveau de la commune

Exprimés : 1264

TE TAU API

Nombre de voix 256

Pourcentage exprimé : 20,25



TE MANA RAHI

Nombre de voix 442

Pourcentage exprimé : 34,97





TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA

Nombre de voix 462

Pourcentage exprimé : 36,55





AMUITAHIRAA NO ARUTUA

Nombre de voix 104

Pourcentage exprimé : 8,23











20h50 : Mireille Haoatai en tête à Manihi avec 41,96%



FA’AHOTU’ AMUI ANA’E A TATAU - Tête de de liste : Mireille Haoatai

Votants : 381

41,96 %



TAMARIKI RE’IA NUI - Tête de de liste : John Drollet

Votants : 291

32,05 %





Na Manu E Rua : Tête de de liste : Georges Mataoa

236 votants

25,99 %





Suffrages exprimés : 908

Votants : 88 %







20h : Fermeture de tous les bureaux de vote en Polynésie française.



Le mode de scrutin des élections :



Dans les communes de moins de 1 000 habitants

Le scrutin est plurinominal, majoritaire, à deux tours. Les candidats se présentent sur une liste, mais les électeurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des candidats. Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement.



Dans les communes de moins de 1 000 habitants



il s'agit d'un scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.



S'il y a un second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

