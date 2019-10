Jipsy reçoit une médaille pour son courage

PAPEETE, le 19 octobre 2019 - La chienne de Loïc Ly Sao, le policier de la brigade cynotechnique de la DSP tragiquement décédé le 8 août dernier, a reçu une médaille de bronze pour « actes de courage et de dévouement ».



Le 8 août dernier, le maître-chien de la brigade cynotechnique de la Direction de la sécurité publique (DSP), Loïc Ly Sao, perdait la vie dans un tragique accident de VTT.



Le 10 octobre, la médaille de bronze pour « actes de courage et de dévouement » a été attribuée à sa fidèle chienne, Jipsy. Elle vit désormais avec la femme et les enfants du brigadier Ly Sao.