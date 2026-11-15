

Jeux du Pacifique 2027 - Un point d’étape constructif et rassurant

Tahiti, le 15 novembre 2026 - La Présidence a accueilli vendredi matin le comité stratégique des Jeux du Pacifique 2027. L’instance se réunit tous les trois mois en présence de toutes les parties prenantes dans l’organisation de l’événement, et en particulier le Pays, l’État, le Comité organisateur (COJ) et le Comité olympique de Polynésie Française (COPF). À huit mois de l’ouverture des Jeux du Pacifique, le 24 juillet 2027, toutes les conditions semblent réunies pour que l’événement soit une réussite et honore le Fenua.



C’était l’union sacrée vendredi matin à la Présidence, toutes les parties prenantes à l’organisation des Jeux du Pacifique 2027 étant présentes pour faire le point dans leur domaine d’intervention respectif lors du comité stratégique en charge du cap et des grandes orientations de l’événement. Moetai Brotherson, le président du Pays, a ouvert les débats en visioconférence avec l’Australie pour échanger avec Andrew Minogue le directeur général du Pacific Games Council (PGC), l’organisation qui chapeaute les Jeux du Pacifique et qui est bien évidemment attentive à l’avancée des préparatifs de l’événement en Polynésie française.

Quelques retards mais rien d’inquiétant



Le PGC, qui viendra en visite à Tahiti au mois de janvier, a tout lieu d’être rassuré. Les travaux des sites de compétitions avancent bien globalement comme le confirme Vanina Pommier la ministre de la Jeunesse et des Sports : “On a fait aujourd’hui un point d’avancement au niveau des infrastructures sur les sites qui sont en travaux. Dans le domaine organisationnel, on a également fait un point de la situation et aborder les problématiques qui peuvent se poser aux parties impliquées. En ce qui concerne les infrastructures, tout est bien lancé. On a un peu de retard sur certains sites mais on est dans les délais et la réunion d’aujourd’hui nous a permis de montrer des photos des différents sites qui démontrent que les travaux sont bien engagés dans l’ensemble. Tout sera prêt à temps pour l’ouverture des Jeux du Pacifique et si ce n’est pas le cas pour certains sites à cause d’aléas imprévus, on listera ce qui est nécessaire pour les compétitions. Les financements et les marchés ont été attribués et on fait confiance à nos entreprises pour que tout soit prêt avant le jour J.”



Du retard notamment pour la piste d’athlétisme de Hitia’a dont les fournisseurs s’étaient engagés à livrer les composants en novembre, avant de repousser la livraison à février 2027. Les travaux vont débuter au stade de la Punaruu qui doit accueillir le football lors des Jeux maintenant que la transition de matériel d’athlétisme a été effectuée avec le stade Pater. Les sélectionnés de la Fédération d‘athlétisme de Polynésie française vont dorénavant s’entraîner à Pater qui va prochainement ouvrir ses portes. La natation qui a longtemps posé un problème quant au choix de son site d’accueil a vu sa situation s’assainir depuis qu’il a été décidé de fixer son organisation au Parc Expo de Mamao et d’y installer des bassins démontables. Ceux-ci sont en cours d’acheminement et devraient arriver à Tahiti fin novembre, l’entreprise Myrta Pools qui les fournit devant envoyer ses équipes en février pour les monter. Et les nageurs tahitiens devraient bénéficier du soutien de leur public lors des Jeux car il y aura bien des tribunes publiques ce qui n’était pas garanti pendant un temps.

Un budget qui se tend



Une forte affluence est attendue à Tahiti en juillet et août 2027 pendant les Jeux du Pacifique, le COJ faisant état de la demande de 12 000 accréditations soit 5 500 athlètes (un effectif qui devrait se réduire à 4 500 selon le PGC, 4 500 volontaires, les officiels, les équipes techniques et le personnel médical qui animeront les Jeux pendant deux semaines). Mais tous ne seront pas présents à Tahiti, Moorea ou Raiatea en même temps et c’est au COJ de bien gérer la logistique en conséquence au niveau de l’hébergement, de la restauration et des moyens de transport pour lesquels sont prévus environ 150 bus. Trois villages d’accueil sont actuellement prévus dans les infrastructures scolaires du Taaone, de Gauguin et de La Mennais, mais le COJ étudie la possibilité d’ouvrir un quatrième village ce qui a évidemment un coût et gonflerait le budget des Jeux du Pacifique fixé à 13 milliards de francs, ce qui ne devrait pas faire l’unanimité.



En contrepartie, il va y avoir des retombées financières importantes pour plusieurs secteurs d’activité du pays, les entreprises qui assurent les travaux sur les sites, l’agriculture dans la mesure où la restauration s’appuiera au maximum sur les produits locaux et pour tous ceux qui sont impliqués dans la fourniture de matériels divers au niveau des structures sportives, des athlètes, de l’hébergement, des véhicules de transport et du commerce au sens large. Louis Provost le président du COPF est optimiste même s’il dénonce certaines pratiques douteuses : “On est aujourd’hui dans le schéma normal des consultations, le comité stratégique est fait pour ça et on constate que toutes les parties concernées travaillent bien la main dans la main pour qu’on soit à l’heure le 24 juillet. Mais le COJ doit quand même jongler financièrement car le budget global de 13 milliards parait juste compte tenu de l’augmentation de certaines dépenses. Je vais être clair : certains pensent que les Jeux du Pacifique sont une aubaine pour prendre du pognon et bouffer dans la gamelle. Mais je suis quand même très optimiste car au vu de la situation à l’heure actuelle, on peut se montrer très confiant quant à la qualité de l’événement que l’on va proposer lors des Jeux du Pacifique 2027.”



L’optimisme a en effet semblé régner à juste titre vendredi matin à la Présidence. Reste l’incertitude d’une possible saison cyclonique qui pèserait, bien entendu, sur l’avancée des travaux. Mais on espère que les prochains Jeux du Pacifique 2027 sont sous l’influence d’un bon mana.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Novembre 2026 à 13:13 | Lu 434 fois



