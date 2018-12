Jeux de Polynésie : les meilleurs se démarquent

PAPEETE, le 14 décembre 2018 - Les rencontres de ce week-end permettront de sélectionner les meilleures équipes qui resteront dans la compétition, la semaine prochaine. Zoom sur les premiers résultats provisoires.



Les premières disciplines à avoir ouvert le bal vendredi matin, sont le futsal, la pétanque, le tennis de table et le volley-ball. Dans l'après-midi, place au basket-ball, au foot-ball et au handbal. Samedi, les sports traditionnels (tū'aro mā'ohi) et le va'a vont lancer leurs compétitions.



Des rencontres intéressantes qui ont permis également de voir le niveau entre chaque équipe. En revanche, les compétiteurs tahitiens démontrent bien la différence entre leur préparation et celle de leurs adversaires des archipels éloignés. Prenons par exemple le cas du volley-ball, où l'aisance et l'habilité des équipes féminines et masculines de Tahiti sont remarquables. Mais attention, ces niveaux de préparation peuvent être à l'avantage de nos amis des archipels éloignés, surtout si les équipes de Tahiti commettent des fautes à répétition.



Comme nos athlètes le répètent souvent, en sport, " il ne faut jamais sous-estimer son adversaire ". Et en tennis de table justement, Makemo a réussi à s'imposer face à Tahiti, avec un résultat de 8 à 1, pour le premier match de vendredi matin, dans la catégorie Femmes – Simple. Chez les hommes, les Marquisiens sont à surveiller de près également.



Jusqu'à jeudi, les athlètes feront tout pour tirer leur épingle du jeu.



Retour sur les premiers résultats provisoires de ce vendredi.