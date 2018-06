Jean-Chrisotphe Bouissou rencontre le directeur régional outre-mer de la Caisse des dépôts et consignations

PAPEETE, le 19 juin 2018 - Le directeur régional Outre-mer de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Dominique Mirada, et le chargé de développement territorial de la Banque des Territoires de la CDC, Florian Beck, ont rencontré le ministre du Logement, de l'aménagement des territoires en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou.



Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, accompagné du directeur de la Délégation à l'habitat et à la ville (DHV), Mahieddine Hedli, et de la conseillère technique au ministère du Logement, Maryline Dal Farra, a rencontré le directeur régional Outre-mer de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Dominique Mirada, et le chargé de développement territorial de la Banque des Territoires de la CDC, Florian Beck,



Lors de cette rencontre, le ministre a pu évoquer plusieurs sujets relevant de l'accord cadre Pays - CDC dans l'objectif de renforcer et dynamiser le secteur de l'habitat et notamment le secteur du logement locatif social. Il a également été question des dossiers d'actualité et du partenariat en cours en Polynésie française pour lesquels la Caisse des dépôts et consignation contribue, par son expertise et son concours, auprès des services et établissements du Pays. Cet entretien s'inscrit dans les relations désormais régulières et bien établies qu'entretient la CDC avec le ministère du Logement et les collaborateurs du ministre dans les domaines de l'habitat et du développement urbain et en particulier avec l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) et la Délégation à l'Habitat et à la Ville (DHV).



Cette rencontre a conforté l'intérêt de poursuivre la collaboration entre le Pays et la CDC afin d'inscrire résolument la politique publique de l'habitat de la Polynésie française dans une stratégie durable de développement et d'aménagement du territoire.



Le logement reste en effet une des priorités du gouvernement et le ministre a rappelé l'exigence de loger dignement les familles polynésiennes en soulignant l'impact économique de ce secteur pour les entreprises du bâtiment et de la construction.