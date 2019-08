Papeete, le 29 août 2019 - Un incendie impressionnant s'est déclenché jeudi midi sur les hauteurs de Faa'a à Pamatai. Les secours étaient en train de s'organiser en début d'après-midi au niveau des casernes de pompiers et de la protection civile. Mais le feu est pour l'heure éloigné des habitations et brûle sur une vaste forêt de pins.



Plus d'informations à venir...