

Importation d’ice par des brancardiers : procès renvoyé

Tahiti, le 18 juin 2026 - Les quatre hommes poursuivis dans une affaire de tentative d’importation de stupéfiants, dont trois brancardiers du CHPF, ne seront finalement pas jugés dans l’immédiat. Le tribunal a décidé de renvoyer le dossier à l’instruction, estimant que l’enquête devait être approfondie.



Ce jeudi 18 juin, quatre prévenus poursuivis pour tentative d’importation de stupéfiants devaient être jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Papeete. Mais la juridiction a estimé que le dossier n’était pas en état pour être jugé et a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire.



“Le souhait initial du ministère public était que ce dossier passe en comparution immédiate, c'est-à-dire qu'il estimait que le dossier était suffisamment étayé et complet pour être jugé”, a expliqué Béatrice Eyrignoux, avocate de l’un des prévenus. “Cela fait quand même six semaines que ces garçons se trouvent écroués, donc c’était bien aujourd’hui qu’ils soient jugés, qu’ils sachent à quoi s’en tenir.” Le tribunal a estimé que des investigations complémentaires étaient nécessaires. L’affaire est désormais confiée à un juge d’instruction, qui devra poursuivre les investigations et déterminer les suites judiciaires à donner au dossier.



Les quatre hommes, dont trois sont brancardiers au CHPF, sont soupçonnés d’avoir participé à une tentative d’importation d’environ 120 grammes d’ice depuis les États-Unis vers la Polynésie française. L’un des prévenus est poursuivi pour complicité d’importation de stupéfiants et de marchandises prohibées.



Pour l’un d’entre eux, le tribunal a évoqué la possibilité que ce trafic ne soit pas isolé avec l’hypothèse d’une précédente importation réussie impliquant un même commanditaire américain.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 18 Juin 2026 à 20:02 | Lu 223 fois



