Immobilier : Passage délicat pour le projet "Le Club des sages"

Tahiti, le 19 décembre 2019 - Le projet immobilier Le Club des sages devra être redimensionné au risque de ne jamais voir le jour, dans le quartier de la Pointe des pêcheurs, à Punaauia. La demande de permis de construire a été retirée.



Non-conformité avec le Plan général d’aménagement (PGA), problème d’accès : le projet immobilier Le Club des sages nécessite une sérieuse révision à la baisse, pour espérer déjà se mettre en accord avec la réglementation en vigueur à Punaauia. Sur sa forme actuelle, le maire de la commune a rendu un avis défavorable transmis le 16 octobre dernier à l'appui des constats faits par l’étude d’impact sur l’environnement, et après que les riverains ont largement exposé leurs doléances durant l’enquête publique.



En bordure de la Punaruu, au fond de la servitude Gueirard à la Pointe des pêcheurs, l’ensemble immobilier présenté comme haut de gamme prévoyait d’être implanté sur un terrain de 9 700 mètres carrés, avec 3 bâtiments de 3 étages et combles pour un total de 132 logements. Le programme planifiait également l’aménagement de plus de 300 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol, ainsi que des parties communes avec espaces verts, aires de jeux, salle de sport, piscine, etc. Une demande de permis de construire avait été déposée le 20 juin dernier à la mairie. Elle a été retirée depuis.