

Huit mois avec sursis pour avoir étranglé sa compagne

Tahiti, le 27 octobre 2026 - Jugé pour avoir frappé sa compagne et pour l'avoir étranglée, un homme de 38 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à huit mois de prison avec sursis.



Le 12 février 2025, les agents de la DTPN avaient été appelés pour intervenir dans le cadre d'une scène de violences conjugales dans le quartier de Sainte-Amélie à Papeete. Sur place, les policiers avaient alors trouvé un homme et une femme blessée au visage. Le couple, décrit par les policiers comme étant “excité”, était alcoolisé.



L'enquête et les auditions des deux individus avaient permis d'établir que l'homme lui avait porté des coups au visage et avait essayé de l'étrangler avant de s'interrompre lorsqu'il avait vu qu'elle avait mal. Ce jour-là, le prévenu avait appris la mort de son père dans la matinée.



Mauvais mari et bon père



“C'était une accumulation de plusieurs facteurs.” À la barre du tribunal mardi et en l'absence de la victime avec laquelle les relations se sont pacifiées, le trentenaire a reconnu les violences en expliquant cependant qu'il n'avait pas voulu l'étrangler mais la “maîtriser” car elle était très excitée et ivre. Ce à quoi le président du tribunal lui a opposé qu'il est “rare d'arriver à calmer les gens en les étranglant”.



Lors de ses réquisitions, la procureure de la République a quant à elle évoqué des faits “extrêmement inquiétants”. “Il y a eu une strangulation et au milieu de cela, il y avait un enfant. Quand on dit mauvais mari et bon père, cela m'insupporte”, a-t-elle asséné avant de requérir huit mois de prison avec sursis probatoire. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant le mis en cause à huit mois de prison avec sursis.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 27 Octobre 2026 à 15:00 | Lu 332 fois



