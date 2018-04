Horaires de vente d’alcool pendant les jours de scrutin politique

A l’occasion des élections territoriales, la direction générale des affaires économiques rappelle que la vente de boissons alcoolisées est interdite en Polynésie française les jours de scrutin politique, à savoir les dimanches 22 avril et 06 mai 2018, à partir

de 0h00.

Cette interdiction est levée pour les commerçants, dès la clôture des bureaux de vote dans la commune concernée, sans préjudice des réglementations municipales en vigueur.

Cette interdiction ne s’applique pas aux restaurants qui sont autorisés à vendre des boissons d’alimentation (boissons entre 2 et 14° d’alcool), si ces boissons sont servies à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; la vente de boisson de plus de 14° d’alcool est interdite.

