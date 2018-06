Hiva Oa : Un catamaran et ses six passagers sauvés par les secours

Papeete, le 29 juin 2018 - Jeudi 28 juin 2018, en début de nuit, le JRCC Tahiti a été alerté d'une importante voie d'eau survenue sur un des 2 flotteurs d'un voilier de type catamaran avec 6 personnes à bord dont 4 enfants, situé à 90 milles marins (165 km) dans l'Ouest de Hiva Oa.



Dès 23h40, le skipper, ne pouvant plus faire face avec les moyens du bord à cette situation critique, a demandé assistance au JRCC en précisant avoir préparé l'équipage à un éventuel abandon du navire.

Le JRCC a immédiatement engagé le Gardian de la marine nationale 25F pour survoler la zone, le navire à passagers TE ATA O HIVA de la flottille administrative de la Polynésie française basé à Hiva Oa, pour faire route vers le voiler en détresse et la station de sauvetage de la FEPSM de Hiva Oa pour diffusion des appels à la radio VHF pour alerter tous navires sur zone.

L'excellente synergie des moyens de l'Etat, de la Polynésie française et des bénévoles des sauveteurs en mer de Polynésie a permis d'éviter le naufrage du voilier et d'assurer la sécurité de ses passagers.

Celui-ci fait actuellement route vers Ua Pou, avec son équipage sain et sauf et sous escorte du navire de la Polynésie française.

Le JRCC rappelle l'importance de la présence du matériel de sécurité à bord de ce voilier (VHF, balise de détresse, radeau de survie, gilets de sauvetage).



D'après un communiqué