Hira Terinatoofa, coach de l’équipe de France

Michel Bourez (11e WCT), Jérémy Florès (16e WCT) et Joan Duru (24e WCT) sont les trois surfeurs qui ont été retenus pour représenter la France lors de ces championnats du monde ISA, en fonction de leurs bons résultats au classement du championnat mondial de la world surf league. Chez les femmes, Johanne Defay (10e WCT), Vahine Fierro (13e WQS) et Cannelle Bulard (22e WQS) ont été sélectionnées selon les mêmes critères.



L’équipe de France se retrouve donc pour un tiers tahitienne et aura même un entraineur tahitien : Hira Terinatoofa. Agé de 40 ans, Hira Terinatoofa reste un de nos meilleurs surfeurs. Taapuna Master en 2003, Champion du monde ISA en 2004 et 2010, quart de finaliste de la Billabong Pro en 2007, meilleur tahitien des Trials en 2016, surfeur pour plusieurs éditions de la « la Nuit de la Glisse », organisateur d‘évènements surf…Hira Terinatoofa fait également partie des trialistes 2019.



Résident de Papara, Hira Terinatoofa s’occupe de la section surf du lycée de Papara depuis quelques années et il a déjà coaché plusieurs de nos champions dont le champion d’Europe junior WSL Kauli Vaast. Sa nomination par le coach principal de l'équipe de France Patrick Florès, père de Jérémy Florès, est une très bonne chose pour le surf tahitien en vue de ces championnats du monde ISA. SB