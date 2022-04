Hippolyte-Gauguin, l’hypothèse remise en cause

TAHITI, le 12 avril 2022 - Fabrice Fourmanoir, spécialiste de Paul Gauguin a longtemps résidé en Polynésie. Il réagit à l’enquête menée notamment par Bruno Deval et Anthony Gaya sur le peintre François Hippolyte. Cette enquête sous entend que Paul Gauguin aurait plagié François Hippolyte.



Fabrice Fourmanoir est un passionné de Paul Gauguin. Collectionneur amateur, il a eu une galerie d’art en Polynésie pendant des années. Installé à présent au Mexique, il est régulièrement sollicité pour son savoir par les musées, conservateurs, chercheurs. Lui n’a de cesse de traquer les faux et les supercheries.



L’exposition qui au eu lieu salle Muriāvai du 5 au 9 avril a éveillé ses soupçons. L’événement intitulé "François Hippolyte, œuvres trouvées, 1890 - 1905 par Gaya" a montré les œuvres d’un certain François Hippolyte et raconté l’enquête menée sur ce peintre qui aurait vécu en Polynésie à la fin du XIXe siècle et dont Paul Gauguin se serait largement inspiré pour créer. " Un canular " selon Fabrice Fourmanoir. Il rappelle que les deux séjours de Gauguin à Tahiti et aux Marquises ont été amplement étudiés depuis longtemps sur place mais aussi depuis l’Europe sur la base d’archives par des centaines d’universitaires, de chercheurs, " la possibilité d'une telle découverte est quasi impossible ".



Il ajoute que les correspondances de Van Gogh et Gauguin ont certainement été les lettres les plus " décortiquées " de toute l'histoire de l'art. " Feu mon ami Victor Merlhes avec la fondation Singer Polignac et le musée de Papeari a publié et fait l'exégèse de toute la correspondance entre Van Gogh et Gauguin. Jamais une lettre évoquant François Hippolyte n'a été trouvée. Le musée Van Gogh d'Amsterdam me l'a encore confirmé ces derniers jours, ainsi que sa base de données. "



Le père Patrick O'Reilly ethnologue (1900-1988), un fameux historien que Fabrice Fourmanoir a pu rencontrer a été un chercheur insatiable sur le séjour de Gauguin à Tahiti et aux Marquises et sur tous les peintres ayant peints en Polynésie. " Jamais ses longues méticuleuses enquêtes, ses recherches dans les archives, l'état civil, les archives importantes de l'église catholique et protestante n'ont rencontré l'existence de François Hippolyte. Pourtant, en tant qu’homme d’église, il avait accès à tout, on lui ouvrait toutes les archives. "



Enfin, du temps de Gauguin en Polynésie l'administration coloniale était très pointilleuse et tous les résidents non polynésiens étaient scrupuleusement répertoriés par les listes des passagers des bateaux, leur lieu de résidence, la gendarmerie, leur profession, leur provenance… Aucun chercheur n'a vu de document sur un peintre nommé François Hippolyte.



Il y a trop d’incohérences, d'anachronismes, d'invraisemblables



Qu’est-ce qui vous a alerté dans l’enquête menée à propos de François Hippolyte, pourquoi avoir cherché à en savoir plus ?

" J'ai d'abord été séduit par cette découverte. J'ai trouvé tout cela intéressant, j’y ai cru pendant quelques heures. Mais j'ai rapidement relevé un certain nombre d’inepties comme la visite de François Hippolyte à l'atelier de Gauguin en 1896 à Mataiea. À cette époque Paul Gauguin habitait Punaauia, là où se trouve aujourd’hui l’école 2+2=4. Apres réflexion cette histoire m’est apparue comme un montage, une mystification. Il y a trop d’incohérences, d'anachronismes, d'invraisemblables. "



Quels sont les points dont vous doutez ?

" De tout ! Apres avoir fait quelques recherches et avoir activé mes réseaux d'universitaires et conservateurs s'intéressant à Gauguin et l'histoire de la Polynésie, le château de cartes s’effondre. La lettre de Van Gogh à Paul Gauguin évoquant François Hippolyte est une mystification. Elle n'existe pas. C'est un faux grossier. Elle ne ressemble pas au style dans la forme et dans le fond aux écrits de Van Gogh, la comparaison est vite faite. Vous pensez bien que si elle existait tous les chercheurs auraient fait des recherches approfondies sur François Hippolyte ayant connu Van Gogh et Paul Gauguin. Même dans les moindres recoins de l'histoire de l'art, il n’y a aucune trace de lui ! "



Que dire de la pierre tombale qui se trouverait dans les friches sur les hauteurs du cimetière de Papeete ?

" L'étrange pierre tombale indiquant seulement la date de décès est très suspecte. Il est impossible que l'administration coloniale n'est pas eu connaissance de sa date et lieu de naissance, de son origine. J'attends toujours que l'on me montre l'acte de décès extrait des livres de l'état civil de Papeete avec toutes les références usuelles : date et lieu de naissance, adresse, profession, témoins ... "



Un autoportrait de François Hippolyte a été présenté, qu’en pensez-vous ?

" Il semble un faux fabriqué car il ne peut être de la même main que les autres peintures qui lui sont attribuées, le style, la touche ... tout est différent ."



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 12 Avril 2022 à 20:17