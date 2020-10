Hinatea Ahnne : "Je retiens l'aventure humaine"

Tahiti le 14 octobre 2020 - Rencontre avec Hinatea Ahnne qui a été à la tête de la Maison de la Culture - Te Fare Tauhiti Nui pendant 5 ans. Aujourd'hui elle est appelée à d'autres responsabilités. Elle rejoint en effet l'équipe du ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu en tant que conseillère à l'artisanat et à la jeunesse.



Comment vos agents ont accueilli votre départ ?

"Ils étaient préparés car j'avais démissionné en début d'année. Mais je pense qu'ils attendaient cette fin de fonction à reculons. Le fait que cela soit arrivé plus tôt que prévu, car on était tous calés sur la date du 31 décembre, je pense que cela en a surpris plus d'un. Et c'est cela qui a pu peut-être heurter certains. Mais aujourd'hui ça va, on a même fait une grande photo de famille avec tous les agents de TFTN sur le paepae. Et j'ai vu que l'ambiance était un peu plus détendue. Ça y est, la pilule est passée".



Quel souvenir garderez-vous de votre passage à TFTN ?

"C'est vrai que j'étais pendant cinq ans à la direction de TFTN. Mais j'y étais depuis huit ans, car je suis arrivée en août 2012 à la fin de Heiva Nui. Et donc nouvelle perspectives car on récupérait la gestion du Heiva, de To'atā, etc... Je suis arrivée à l'aube de cette transformation-là. Très vite, le ministre m'a demandé de prendre en charge le département de l'événementiel. J'ai eu des fonctions lourdes à TFTN, et c'est cela aussi qui m'a formée pour ensuite prendre la direction de l'établissement en 2015. En tout cas, je retiendrais avant tout l'aventure humaine. On a fait des projets, on a renouvelé certains investissements, on a numérisé et modernisé beaucoup de choses au niveau des outils à TFTN. (…) J'ai eu la chance car à chaque fois que cela a été difficile, à chaque fois que j'étais sur une pente descendante, comme la chambre territoriale des comptes à gérer, des contentieux à gérer, des affaires où du haut de tes 30 ans tu n'es pas préparée. J'ai eu de la chance à chaque fois d'avoir quelqu'un de plus expérimenté que moi, ou de profondément bienveillant avec moi. Beaucoup de personnes ont voulu m'aider et à tous les niveaux."



Que pensez-vous de la nomination d'un directeur qui n'est pas issu du secteur de la culture ?

"Je ne juge pas de la décision prise. Notre ministre est quelqu'un de la culture, donc il faut lui faire confiance et je ne doute pas que Yann Teagai pourra apporter à cet établissement. La culture on y vient par le cœur et si cela touche ton cœur, peut-être que demain il deviendra une référence."