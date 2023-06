“Un procureur ne ment pas”

Tahiti, le 21 juin 2023 – Suite à la publication, le 3 janvier dernier dans Le Monde, d'un article portant sur la juridiction de Papeete, l'auteur du sujet a affirmé mercredi dans un média local que le procureur de la République, Hervé Leroy, n'avait jamais répondu à ses questions. Le procureur a souhaité faire une mise au point mercredi en indiquant que le journaliste s'était trompé d'adresse email et qu'il n'avait, de ce fait, jamais reçu les questions du Monde.



Passe d'armes par médias interposés. Reçu sur le plateau du journal télévisé de nos confrères de TNTV le 16 juin dernier, le procureur de la République, Hervé Leroy, a indiqué qu'il n'avait jamais été sollicité par le journaliste du Monde, Franck Johannes, avant la publication le 3 janvier dans le quotidien du soir d'un article portant sur les difficultés au sein de la juridiction de Papeete. Suite à cette déclaration, Franck Johannès a indiqué à nos confrères de la chaîne de la Mission, mardi, qu'il démentait l'information selon laquelle il n'avait pas apporté le contradictoire en expliquant, e-mails à l'appui, qu'il avait écrit au procureur de la République à deux reprises.



Or, le procureur de la République a souhaité mercredi faire une mise au point pour expliquer qu'il n'avait jamais reçu les courriels puisque ces derniers avaient été envoyés sur une adresse électronique erronée. “J'ai pu lire dans un média que M. Johannès avait indiqué qu'il m'avait contacté. Il opposait donc un démenti à ce que j'ai indiqué sur le plateau de TNTV vendredi soir. Or, après mon interview, il a adressé un mail le 19 juin à une personne qu'il croyait être moi et a mis le procureur général en copie. Ce dernier m'en a parlé et c'est ainsi que je me suis rendu compte que M. Johannès avait écrit à un Hervé Leroy qui n'est pas moi”. Cet autre Hervé Leroy n'est en réalité qu'un homonyme du procureur de la République qui a une adresse justice.fr mais qui “relève de l'administration pénitentiaire”. Cet “homonyme parfait” vit en métropole et est réserviste.



“Un procureur ne ment pas”



Lorsqu'il a pris connaissance mardi du fait que le journaliste “pensait s'adresser à lui”, le procureur dit lui avoir adressé un “courriel à partir de la bonne adresse électronique qu'il possède désormais”. Courriel dans lequel il affirme n’avoir “jamais été destinataire d'un quelconque message de sa part, notamment de messages qu'il pensait lui avoir adressés au mois de décembre 2022”. “Franck Johannès m'a répondu qu'effectivement, il avait commis une erreur d'adressage”, indique aujourd’hui le procureur Hervé Leroy.



Hervé Leroy souligne par ailleurs qu'un “procureur de la République ne ment pas” puisqu'il lui “appartient de tenir des propos conformes à la réalité”. Aussi, il “maintient, persiste et signe” qu'il n'a jamais “eu de contacts avec ce monsieur” qui a pensé s'adresser à lui en écrivant à un réserviste savoyard de l'administration pénitentiaire.