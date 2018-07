Heiva : le palmarès dévoilé ce soir

PAPEETE, le 18 juillet 2018. Le palmarès du Heiva i Tahiti 2018 sera dévoilé ce soir à partir de 19h30. Retrouvez ci-dessous les résultats au fur et à mesure de la soirée.Moana’ura Teheiura est le président du jury de cette 137e année du Heiva i Tahiti.Cliquez ici pour relire son interview "Être président du jury n'est pas une fin en soi" Steve Chailloux, le plus jeune membre du jury du Heiva i Tahiti. a été missionné pour juger l'écriture des thèmes de chaque groupe.Cliquez ici pour relire l'interview de Steve Chailloux : "Affermir la position de nos langues" Dans le cadre du Heiva i Tahiti, les orchestres ont l'occasion de démontrer leur potentiel, puisque deux concours sont mis à leurs dispositions. Il s'agit des concours imposé et créationRelire l'article Deux concours pour les orchestres En attendant la prochaine remise de prix, n'hésitez pas relire notre article qui explique les différents types de chants chants diffèrent par leurs mélodies.