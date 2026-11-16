

Heimanu Sichan sacré champion de Polynésie de nage avec palmes en eau libre

Moorea, le 16 novembre 2026 - La troisième édition des championnats de Polynésie de nage avec palmes en eau libre s'est déroulée samedi à la plage publique de Temae, à Moorea. Organisée par l'association To'a Hine Spearfishing, elle a réuni une quarantaine de nageurs de Tahiti et de Moorea. Trois courses étaient au programme : le 1 km, le 4 km individuel et le 4 km en relais. Heimanu Sichan, chez les hommes, et Aline Melot, chez les femmes, ont remporté l’épreuve reine, le 4 km.



L'association To'a Hine Spearfishing a organisé samedi 14 novembre la troisième édition des championnats de Polynésie de nage avec palmes en eau libre, à la plage publique de Temae. L'événement s'est tenu sous l'égide de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition. Une quarantaine de nageurs issus notamment de clubs sportifs et de pêche sous-marine de Moorea et de Tahiti étaient inscrits dans trois courses : le 1 km, le 4 km et le 4 km en relais.



Dans l'épreuve reine du 4 km individuel, Heimanu Sichan s'est imposé chez les hommes en bouclant la distance en 51’ 56’’. Mauiarii Taea prend la deuxième place avec un chrono de 54’ 54’’, quatre secondes seulement devant Heimata Hall (54’ 58’’), troisième. Chez les femmes, Aline Melot a dominé la course après 57’ 03’’ d'effort. Tahnee Tchen est arrivée en deuxième position au bout de 1 h 06’ 11’’. Ashlin Johnson complète le podium avec un chrono de 1 h 10’ 06’’.



Moana Doom sur 1 km



Sur 1 km, Moana Doom a été le plus rapide chez les hommes, avec un temps de 12’ 50’’. Pascal Yen Kai Sun, chronométré en 13’ 07’’, et Rico Haring, arrivé cinq secondes plus tard, décrochent respectivement la deuxième et troisième place. Chez les femmes, Mélodie Vartanian s'est imposée après un peu plus d'un quart d'heure de nage (15’ 34’’). Heiroti Dauphin a pris la deuxième place en 16’ 07’’, une seconde à peine devant Maitena Berton.



Dans la catégorie junior, Vairotoarii Mai Villierme remporte le 1 km chez les garçons au terme de 13’ 56’’ de course. Il compte près d'une minute d'avance sur Gaspard Aubert-Barret (14’ 55’’). Chez les filles, Lou-Pauline Balaguer franchit la ligne la première en 17’11’’. Elle est suivie de Kaheke Teraiharoa, deuxième en 17’ 36’’, et d'Umuhei Ceran-Jerusalemy, troisième au bout d'un peu plus de vingt minutes.



La compétition s'est conclue par le relais sur 4 km. L'équipe composée de Pascal Yen Kai Sun, Moana Doom, Kenji Flohr et Mariano Teiefitu l'a emporté en 55’ 37’’. Le quatuor de Rahiti Buchin, Heifara Teiho, Keahi Fareata et Ariitai Brotherson termine deuxième, à près de quatre minutes, en 59’ 33’’. L'équipe de Gaspard Aubert-Barret, Vairotoarii Mai Villierme, Kurumanga Ellis et Enzo Teiho prend la troisième place 23 secondes plus tard, en 59’ 56’’.



Objectif rempli



À l’issue des épreuves, l’organisatrice Geneviève Métayer, de l’association To’a Hine Spearfishing, a dressé un bilan positif de cette troisième édition. “Les deux années précédentes, on avait dû annuler à cause de la météo, alors on a beaucoup de chance aujourd’hui. Il y avait du soleil et un peu de courant, ce qui a challengé les compétiteurs, mais tout le monde est heureux. On s’était fixé un objectif de 40 participants, et je pense qu’on l’a même un peu dépassé”, s’est-elle réjouie.



Au-delà de la compétition, l’association veut redonner de la visibilité à la nage avec palmes. “Dans la fédération, il y a l’apnée, la chasse sous-marine et la nage avec palmes. Cette dernière est un peu la discipline oubliée. L’idée est de la valoriser en réunissant apnéistes et chasseurs sous-marins. C’est un sport hyper complet, qui fait travailler les jambes, les bras et la respiration, et qui reste accessible à ceux qui ont des soucis d’épaule ou ne peuvent pas courir”, conclut-elle.

Aline Melot, gagnante du 4 km féminin : “Sans préparation, les jambes piquent un peu” “Je ne m’attendais pas à être première, mais je suis surtout contente d’avoir terminé le 4 km. Je nageais en club quand j’étais petite, mais ça fait longtemps que je n’ai pas nagé. Je suis guide baleine, je nage un peu en tant que guide, mais je n’ai pas pris le temps de m’entraîner. J’ai essayé de ne pas envoyer dès le début parce que je savais qu’il y avait du courant. J’attendais de faire le premier tour pour voir comment allait être le courant, puis d’envoyer un peu plus aux deuxième, troisième et quatrième tours. C’est long, une heure. Sans préparation, les jambes piquent un peu. Mais ça m’a motivée à m’entraîner plus pour une prochaine fois. J’adore cette discipline parce qu’on n’a pas besoin de respirer sur le côté. On peut respirer tout le temps, et on peut voir les poissons.”

Heimanu Sichan, gagnant du 4 km masculin : “Ce ne sont pas les mêmes sensations” “Ma course s’est super bien passée. Le plan d’eau était très agréable. Il n’y a pas trop de courant, pas trop de clapot et il faisait super beau. Ça fait plus de trente ans que je nage. J’ai été multiple champion de Polynésie quand j’étais jeune, et j’ai participé à mes derniers Jeux du Pacifique en 2011. Après, j’ai arrêté, avec la vie de famille et le boulot. Là, on a repris parce qu’on s’est lancé un challenge avec les copains : un half Ironman à Taupo, en mars. On a l’habitude de nager ces distances à l’entraînement. La nage avec palmes est complètement différente. En natation, on n’a pas l’habitude de nager avec les jambes. Ici, les palmes servent à la propulsion. On nage aussi avec un masque et un tuba, ce ne sont pas les mêmes sensations. Heureusement que la Fédération tahitienne des sports subaquatiques essaie de promouvoir cette discipline.”

Moana Doom, gagnant du 1 km masculin : “Le plan d’eau était magnifique” “Je me suis inscrit à la dernière minute avec les copains, sans objectif. Je suis parti tranquille. Puis j’ai vu que j’étais dans le paquet de devant, à peu près troisième. J’ai géré jusqu’à la moitié de la course. J’étais encore en forme, alors j’ai accéléré vers la fin. C’est ce qui m’a permis de revenir sur la première place. Je pense que c’est grâce au swimrun, je m’entraîne cinq à six fois par semaine. Le plan d’eau était magnifique, avec du courant surtout au retour. Franchement, c’est une course à faire pour tous ceux qui aiment l’eau.”

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 16 Novembre 2026 à 17:03 | Lu 520 fois



