

Heifara Voirin sacré Mister Tahiti 2026 dans une ambiance de stade

Tahiti, le 9 octobre 2026 - Heifara Voirin est le nouveau Mister Tahiti 2026. Il a été élu ce vendredi 9 octobre dans les jardins de la mairie de Papeete.



Une tribune entière derrière le numéro 6, des supporters du numéro 2 qui criaient à chaque passage : vendredi soir, le public des jardins de la mairie de Papeete n’a pas ménagé sa voix. Et c’est dans cette ambiance que Heifara Voirin a été élu Mister Tahiti 2026 devant huit candidats, et qu’il a succédé à Nohoarii Tuhau.



“Comptez sur moi pour représenter la Polynésie”, a lancé le nouvel élu devant le public, avant de filer vers sa préparation pour Mister France, le 23 janvier prochain, en métropole. La fin de soirée a été serrée, et c’est là que le public a pesé de tout son poids. Les votes du jury étaient clos à 22 heures, mais l’influence des supporters était alors à son paroxysme.



Résultat : “le jury n’était pas d’accord avec le public”, a-t-on entendu du micro du maître de cérémonie avant le verdict. Le vote du public comptait pour 40 % de la note, de quoi expliquer l’enjeu des cris et de la mobilisation des tribunes.



Nouveauté : tenue de ville Le jury, lui, jugeait la personnalité, les habitudes et la manière de s’exprimer des candidats, avec une attention particulière à leur capacité à partager et à transmettre aux autres. Sur scène, la soirée a alterné les ambiances. Le passage Te Oviri a ouvert le bal, puis le défilé en costume Te Mana a mis les candidats en lumière. Cette édition a aussi introduit une petite nouveauté : la tenue de ville, un clin d’œil à la jeunesse, à “l’homme de demain”. Les musiques actuelles ont rythmé la soirée avec une fin de show en danse comme à son habitude.



C’est à l’issue du défilé en costume que le prix du meilleur créateur Te Aito est revenu au candidat numéro 8, devant le numéro 7 (deuxième prix) et le numéro 6 (troisième prix). Puis est venu le moment de la passation. Pour ses derniers pas en tant que Mister Tahiti, Nohoarii Tuhau a transmis l’écharpe en souhaitant à son successeur de “faire rayonner notre Fenua”.



Le nouveau Mister Tahiti n’est pas un inconnu des podiums. Gestionnaire clientèle à l’Office polynésien de l’habitat, Heifara Voirin avait déjà été élu Mister Teahupo’o en 2015. C’est surement ce goût du défi qui l’a poussé vers la compétition. À 31 ans, Mister Tahiti voit dans cette aventure “une opportunité de grandir" et “de renforcer sa confiance”.



Il lui reste à porter ce message jusqu’en métropole. Rendez-vous pris le 23 janvier.

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Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 10 Octobre 2026 à 07:41 | Lu 308 fois



