

Heifara Voirin : “Être un exemple pour la jeunesse”

Tahiti, le 12 octobre 2026 - Après les festivités de l’élection, c’est un jeune homme de 31 ans avec la tête sur les épaules que nous avons retrouvé chez lui, à Teahupo’o. Pour Tahiti Infos, Heifara Voirin, Mister Tahiti 2026, revient sur cette soirée mémorable, les valeurs qu’il souhaite porter et la perspective de représenter le Fenua à l’élection de Mister France, en janvier prochain.





Favori sur les réseaux sociaux, tu as été élu vendredi soir à la mairie de Papeete lors d’une soirée grandiose : comment t’es-tu senti sur scène ?

“Au début, j’étais un peu bloqué, mais quand j’ai aperçu Teahupo’o dans les tribunes, ça m’a fait du bien ! Je me suis senti de mieux en mieux au fil des passages. À la fin, j’avais le sentiment d’avoir tout donné et d’avoir profité de chaque moment.”



Comment as-tu vécu la proclamation des résultats ?

“On a annoncé que le candidat n°2 était premier challenger et quand j’ai entendu mon nom pour le titre de Mister Tahiti, j’ai tout de suite pensé à toutes les personnes qui m’ont soutenu depuis le début de cette aventure, ma famille et tous ceux qui avaient fait le déplacement. J’étais fier d’avoir été à la hauteur des attentes de chacun. C’est une grande fierté pour moi, pour ma famille et Teahupo’o aussi !”



“Je suis très reconnaissant”

Justement, tu fais la fierté de Taiarapu-Ouest et de toute la Presqu’île : qu’est-ce que cet enthousiasme représente pour toi ?

“C’est une grande fierté. J’ai toujours vécu ici : je suis allé à l’école primaire Ahototeina de Teahupo’o, puis au collège Sacré-Cœur de Taravao et au lycée polyvalent de Taiarapu Nui, jusqu’en BTS. Je suis actuellement gestionnaire de clientèle à l’OPH de Taravao. Je pense que je suis le premier candidat de Teahupo’o à se présenter et à gagner. Avoir pu mettre en avant ma commune dans la plupart de mes publications, c’était important pour moi. Je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé à chaque étape.”



Quel temps fort t’a marqué pendant ta préparation ?

“Il y en a eu beaucoup, mais si je ne dois en garder qu’un, c’est le gala. C’est à ce moment-là que je suis monté sur scène pour la première rencontre avec le public. C’est là que j’ai senti qu’il fallait que je me lance et que j’assure !”



Si on revient encore un peu plus en arrière, quel a été le point de départ de ce défi ?

“Participer à Mister Tahiti, j’y pensais depuis un moment. J’avais fait Mister Teahupo’o en 2014, puis Mister Taiarapu en 2015, où j’ai fini à la troisième place. L’année dernière, je regardais l’élection de Mister Tahiti 2025 à la télé avec un cousin, et il m’a dit : ‘L’année prochaine, c’est toi !’. Je pensais qu’il plaisantait, et finalement, je me suis dit pourquoi pas... J’en ai parlé avec ma famille et ma femme m’a dit de profiter de cette expérience unique. Je l’ai fait à titre personnel pour ne pas regretter, mais aussi pour mes deux filles. Ça m’a beaucoup touché de voir que mes enfants et toute ma famille étaient derrière moi !”





“La confiance en soi à travers le sport”

Tes premiers mots lors de ton sacre ont été en tahitien : la langue et la culture font partie de ton quotidien ?

“Je comprends et je parle le tahitien, mais pas aussi couramment et académique que j’aimerais. Je tenais quand même à adresser mes remerciements en tahitien. C’est plus fort et c’est important en tant que Mister Tahiti.”



Quelles causes ou valeurs souhaites-tu porter pendant cette année de règne ?

“Ma cause, c’est la confiance en soi à travers le sport. Plus jeune, j’étais en surpoids et j’ai subi des moqueries à l’école. À force, je me suis renfermé sur moi-même. Ce qui m’a aidé à me reconstruire, c’est le sport. Ça peut être la danse, le chant ou l’art, par exemple, mais l’essentiel, c’est de trouver quelque chose qui nous passionne et qui nous pousse à nous dépasser. Pour moi, ça a été la rame. Si j’ai choisi le va’a, c’était pour être seul sur mon embarcation, encouragé par mon grand-père. La confiance n’est pas revenue seulement avec la perte de poids, elle est revenue progressivement avec quelques compétitions, comme la Hawaiki Nui, la Tahiti Nui et le Te Aito en junior, et le défi des élections.”



Tu étais d’ailleurs déjà en action ce lundi ?

“J’ai assuré la lecture de la dictée d’ELA (Association européenne contre les leucodystrophies, NDLR) au lycée professionnel de Faa’a. J’ai pu échanger avec des élèves de terminale. Certains d’entre eux sont en filière carrosserie : ça leur plaisait, donc je les ai encouragés à continuer sur cette voie.”



“Porter les valeurs de la Polynésie”

“Vous pouvez compter sur moi pour représenter la Polynésie”, as-tu déclaré le soir de ton élection : prêt pour Mister France, en janvier ?

“Je suis prêt à aller à Mister France pour porter les valeurs de la Polynésie : l’humilité, le respect, l’entraide et le sourire ! Bien que ma situation fasse que je ne suis pas éligible au titre, je souhaite quand même participer. Peut-être que ça pourra contribuer, dans les années à venir, à permettre à d’autres candidats d’accéder au titre de Mister France, même en étant marié et père de famille.”



Pour finir, as-tu un message pour les jeunes du Fenua ?

“Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui m’ont accordé leur confiance. Je ferai en sorte d’être un exemple pour la jeunesse. Le message que j’aimerais leur adresser, c’est de ne pas laisser le regard des autres définir qui ils sont. Ça peut paraître facile à dire, mais croyez en vous ! Le travail et la patience portent leurs fruits.”



​Infos express Ton plat préféré : le poisson cru au lait de coco

Ta couleur favorite : le bleu, comme la vague de Teahupo’o

Un titre dans ta playlist : What Goes Around, de Justin Timberlake

Tes qualités : persévérant, solidaire et amusant

Ton petit défaut : impatient

Le lieu où tu te ressources : dans la mer, au Fenua ‘Aihere

Un souvenir d’enfance : à la rivière avec tous les cousins, après l’école

Ton animal de compagnie : mes deux chiens, Hok et Luna

Tes activités de prédilection : le crossfit, le bricolage et la pêche

Ta devise : ta seule limite, c’est toi-même

Un mot en tahitien : pārataito (paradis)

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Octobre 2026 à 19:38 | Lu 353 fois



