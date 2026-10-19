

Hawaiki Nui Va’a - OPT relance le suspense

Tahiti, le 29 octobre 2026 - Les rameurs de la Team OPT se sont imposés lors de la 2e étape de la Hawaiki Nui, ce jeudi, entre Raiatea et Taha'a. Une victoire qui leur permet de recoller à deux minutes de Shell au classement général avant la dernière manche prévue demain et l’arrivée à Bora Bora. Chez les hine, les deux équipages d’Ihilani va’a ont signé un doublé.







“Il fallait qu’on fasse le travail et ça a payé !” Le mot d’ordre était clair aujourd’hui chez les rameurs de la Team OPT. Distancés tout comme les autres équipages par la formation de Shell va’a la veille, les coéquipiers de Kyle Taraufau se sont ressaisis, ce jeudi, lors de la 2e étape de la Hawaiki Nui reliant Raiatea à Taha’a.



Dès le départ, l’équipe des postiers a pris les commandes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Au fur et à mesure des kilomètres, leur avance n’a cessé de croître sur ses poursuivants. Un trio s’est détaché à mi-parcours, mais EDT et Shell étaient déjà relégués à centaine de mètres vis-à-vis de OPT. La formation de Bora Bora, Popora Te Hoe Mamu, n’a pas pu suivre la cadence cette fois-ci.



“Nous sommes restés dans notre bulle” OPT a donc bouclé les 27 km de la manche en tête avec un chrono de 1h56'30'' repoussant ainsi Shell à plus de 1 minute et 30 secondes (1h58'01''). “On a bien géré tout au long du parcours et nous sommes restés dans notre bulle”, précise le nouveau “Sergent” de la Team OPT au micro de TNTV.



Du côté de Shell, la déception était bien présente sur la ligne d’arrivée. “Ça a été dur pour nous aujourd'hui. L’ensemble n’a pas marché… On verra avec le coach si on change de rameurs pour demain.” La troisième et dernière étape de la compétition entre Taha’a et Bora Bora, longue de 58 km, promet un beau duel en perspective pour la victoire finale. Car désormais, l’équipage au coquillage ne compte plus que deux minutes d’avance au général.





Popora conserve sa place sur le podium Derrière, la course au podium bat son plein. La formation de Bora Bora, Popora Te Hoe Mamu, a été doublée par OPT, mais reste solidement installée à la 3e position. “Ça reste positif même si on a eu plus de mal notamment sur la fin par rapport à hier. Nous allons essayer de terminer de la plus belle des façons avec un podium”, confie Iorama Teahu.



Malgré sa belle troisième place lors de l’étape du jour, EDT reste encore aux portes du Top 5 et compte près d’un quart d’heure de retard sur Popora. “On voulait sauver les pots cassés suite à hier. C’était une manche courte et intense où il fallait être dès le départ aux avant-postes. Vu qu’on a bien marché, je pense qu’on va garder les six rameurs pour demain à Bora.”



La Team Huahine et Enviropol va’a sont toujours intercalés respectivement à la quatrième et cinquième place. L’équipe de Manuvero représentant Moorea grimpe d’une position (7e) devant Manihi et Vini va’a. La première formation étrangère d’Hawaii clôture le Top 10 avec un retard de 30 minutes.



Le triomphe d’Ihilani

Chez les hine, les deux équipages d’Ihilani va’a ont signé un formidable doublé devant la Team OPT, Pueu et Mahina. Vaimiti Maoni n’a pas pu cacher son émotion après la course au micro de TNTV : “C’est que du bonheur ! C’était l’objectif fixé et on l’a fait ! Nous avions comme stratégie d’équilibrer les deux équipages cette année et cela a marché. C’est le fruit de tous ces sacrifices tout au long de l’année”.



Du côté des juniors, la formation néo-zélandaise d’Akarana Waka Ama s’est imposée à Taha’a et prend la première place du classement aux dépens de l’équipage d’Air Tahiti tandis que les Hawaiiens de Big Island complètent le podium.





Classement Senior hommes



1er Shell va’a en 5h14’10



2e Team OPT à 2’09” (5h16’19”)



3e Po Pora te Hoe Mamu à 6’43” (5h20’54”')



4e Team Huahine à 12’17” (5h26’27”)



5e Enviropol va’a à 19’47 (5h33’58”)



6e EDT va’a à 21’17” (5h35’27”)



7e Team Manuvero à 27’34 (5h41’46”)



8e Manihi va’a à 29’29” (5h43’39”)



9e Vini va’a à 29’37” (5h43’47”)



10e Team Hawaii à 30’01” (5h44’12”)





Seniors dames



1re Ihilani Va’a 3h29’01



2e Ihilani Va’a : 3h31’52”



3e Team OPT : 3h37’16”



4e Pueu Nui va’a : 3h46’50”



5. Mahina Va’a : 3h47’01”



Juniors garçons



1er Arakana Waka Ama : 3h05’00”



2e Team Air Tahiti Va’a (B) : 3h05’43”



3e Big Island : 3h06’35”



4e Taha’a Nui : 3h10’03”



5e EDT va’a : 3h12’40”





Vétérans hommes 60 ans



1er Pirae Va’a : 3h21’17”



2e Rautere : 3h22’29”



3e Tamarii Taravao : 3h28’36”



4e Tefana Va’a : 3h31’54”



5e Team ADT : 3h40’53”



Vétérans dames



1re Team Bora Bora : 3h47’58”



2e Ruahatu : 3h50’27”



3e Ara Ara : 3h52’36”



4e Raiatea va’a : 3h54’50”



5e Nga hau e wha Outrigger Vahine : 4h05’14”







Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 29 Octobre 2026 à 15:15 | Lu 377 fois



