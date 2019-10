Hawaiki Nui : Team OPT gagne chez les Juniors

RAIATEA, le 31 octobre 2019 - Les Juniors de la Team OPT remportent la course dans leur catégorie après une étape disputée au coude-à-coude avec les Tamarii Faanui de Bora Bora.



Les Juniors de la Team OPT A gardent la tête de la Hawaiki Nui dans leur catégorie, en l'emportant (1h51'13") jeudi matin au terme d'un combat de 26 kilomètres au coude-à-coude face aux Tamarii Faanui de Bora Bora (1h51'55"). Team Toa Marama (1h52'48"), EDT Va'a (1h54'47"), et Team OPT B (1h55'05") complètent le top 5 à l'arrivée. Le Team OPT s'était déjà imposé en 2018 chez les juniors.



Chez les femmes en senior, la team OPT a cédé la victoire en fin de course face à la pirogue Teva qui l'emporte avec un temps de 2h16'43".