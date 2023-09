Hawaiki Nui Solo : Revi Thong Sing remporte la première étape entre Tautira et Hitia'a

Tahiti, le 21 septembre 2023 – Revi Thon Sing s'est imposé ce jeudi sur la première étape de la Hawaiki Nui Solo courue entre Tautira et Hitia'a. Dans des conditions plutôt clémentes, le rameur d'EDT Va'a a bouclé les 22 km en 1h32'58 et a devancé d'une vingtaine de secondes Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata. Le tenant du titre, Tutearii Hoatua, a pointé à la quatrième place à près de 40 secondes du vainqueur du jour.



Le 19 août, Revi Thon Sing signait sa première victoire de la saison à la VIP Race face à une concurrence très modeste tout en sauvant, au passage, une année 2023 sur le plan sportif très compliquée. Mais ce jeudi, à l'occasion de la première étape de la Hawaiki Nui Solo courue entre Tautira et Hitia'a, l'ancien crack de Moana a Hine a rappelé au monde du va'a qu'il pouvait encore performer sur une “GRANDE” course du calendrier. Le rameur d'EDT Va’a a été le plus costaud, mais aussi le plus malin sur son choix de cap. Il a bouclé les 22 km de course en un peu plus d'une heure et demie. À une quarantaine de secondes du vainqueur, Kevin Céran-Jérusalémy confirme sa bonne forme du moment après son succès au Paquet Save Va'a. Le podium de cette première étape de la Hawaiki Nui Solo a été complété par Steeve Teihotaata.



Le cap plus près des côtes a payé Ils étaient 125 rameurs, des catégories séniors et vétérans, à s'élancer depuis la plage de Tautira. Et l'on retrouvait du monde sur la ligne de départ. Le vainqueur de la première édition de la Hawaiki Nui Solo, et maillot jaune sur cette première étape, Tutearii Hoatua, était évidemment présent pour défendre son titre. Avec lui son cousin, le Te 'Aito 2022, Hititua Taerea. Les rameurs du Team Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau et Hotuiterai Poroi étaient aussi de la partie aux côtés des Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy, Manutea Millon, Kevin Kouider ou encore Temoana Taputu et Manarii Flores. Finalement seuls les Shelliens, mis à part Damas Ami, manquaient à l'appel ce jeudi du côté de Tautira. Ces derniers préférant se concentrer sur leur préparation à la grande Hawaiki Nui Va'a, dont le départ sera donné le 1er novembre à Huahine.



Mais en attendant c'est bien à Tautira que les meilleurs rameurs du fenua avaient rendez-vous. Au programme donc un parcours de 22 km. Et contrairement à l'année dernière, les conditions météos ont été plus clémentes ce jeudi. Un petit vent d'est-sud-est a soufflé au large de la Presqu'île offrant néanmoins aux rameurs une belle session de glisse. Et comme c'est souvent le cas sur les courses en haute-mer, le cap a été déterminant. Après un peu plus d'une demi-heure de course, trois caps et trois groupes distincts de rameurs se dessinaient clairement.



Avec un cap plus au large, on retrouvait Tutearii Hoatua, Hotuiterai Poroi et dans leur sillage Damas Ami et Hitiroa Masingue. De leurs côtés, Kevin Céran-Jérusalémy, Kyle Taraufau, Tuatea Teraiamano et Manutea Millon avaient opté pour un cap plus direct vers Hitia'a. Quant au troisième groupe, composé de Revi Thon Sing, de Steeve Teihotaata, de Temoana Taputu et de Keith Vernaudon, ces derniers étaient situés plus proches des côtes. Et ce choix de cap a payé pour Revi Thon Sing. “Au départ j'ai vu des rameurs partir plus à droite vers le large. Moi j'ai vite décroché pour suivre mon cap et ce cap a bien marché. J'ai bien surfé et j'ai voulu creuser le plus d'écart possible”, a indiqué le sociétaire d'EDT Va'a. Thon Sing a pointé en effet en première position à la passe de Hitia'a et ce dernier n'avait plus qu'à filer vers la ligne d'arrivée pour s'adjuger la victoire avec un temps canon de 1h32'58.

Des écarts infimes Derrière le vainqueur du jour, Kevin Céran-Jéuralémy s'offrait la deuxième place à 26 secondes. Steeve Teihotaata pour sa part prenait la troisième place à 29 secondes de Thon Sing. Le vainqueur de la première édition de la Hawaiki Nui Solo, Tutearii Hoatua, pointait à la quatrième place à Hitia'a mais avec seulement 44 secondes de retard sur la tête. Tuatea Teraiamano, cinquième, et Hotuiterai Poroi, sixième, accusaient eux aussi moins d'une minute de retard sur la première place. Des écarts infimes avec encore deux étapes à venir. Et cette deuxième étape, ce vendredi, devait se courir entre Hitia'a et la Pointe Vénus (27 km). À noter que les femmes et les juniors participeront également à ce tronçon.



>> Tous les classements





Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 21 Septembre 2023 à 14:31 | Lu 680 fois