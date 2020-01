Gros incendie à la décharge de Faa’a

Selon le premier adjoint, la piste criminelle est clairement privilégiée . Pour faire un feu, il faut trois éléments, de l’oxygène, du carburant et un allumeur. Or hier au soir, quand nous services ont laissé la décharge, rien ne laissait paraître un quelconque début d’incendie. Donc on suppose qu’il y a un allumeur qui a fait qu’il y ait ce feu », explique Robert Maker.

Selon le responsable du service déchets de la mairie, la piste criminelle est également privilégiée puisque le feu serait parti de trois foyers différents.