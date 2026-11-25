

Grippe : la majorité des régions de l’Hexagone en pré-épidémie

Paris, France, le 25 novembre 2026 - La grippe s'installe en France, où la majorité des régions de l'Hexagone sont passées en pré-épidémie et où les signaux sont en augmentation, en médecine de ville comme à l'hôpital, selon des données de Santé publique France (SpF) publiées mercredi.

Le recours aux soins pour syndrome grippal a poursuivi son augmentation, du 16 au 22 novembre, dans toutes les classes d'âge, de façon marquée en ville et, dans une moindre mesure, à l'hôpital, montre le bilan hebdomadaire des infections respiratoires aiguës. Après l'Île-de-France et les Hauts-de-France, cinq nouvelles régions sont passées en "pré-épidémie" : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. En Outre-mer, seule Mayotte demeure en "épidémie".



La circulation des virus grippaux s'intensifie et les recours aux soins apparaissent globalement "à des niveaux toujours supérieurs à ceux de l'année précédente à la même période", constate SpF. L'épidémie de grippe 2025-2026, qui avait démarré assez précocement début décembre, a été parmi les plus intenses depuis 2009, avec plus de 12 000 morts et environ 115 000 passages aux urgences, dont 21% suivis d'une hospitalisation.



Pour la Covid, les indicateurs augmentent également en ville et à l'hôpital et les décès sont aussi en "hausse", note l'agence, même si le recours aux soins et "l'impact sur les décès" restent à des "niveaux faibles".



Quant à la bronchiolite, le recours aux soins continue d'augmenter, mais demeure encore inférieur au niveau de la même période l'année précédente, avec des disparités régionales. L'Île-de-France passe en épidémie, tandis que l'Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire rejoignent la Normandie et les Hauts-de-France en pré-épidémie.



Vu l'augmentation de la circulation des virus grippaux mais aussi du Sars-CoV-2, il est "vivement recommandé aux personnes à risque de forme grave (âgées de 65 ans et plus ou souffrant de certaines pathologies) de se faire vacciner sans attendre", souligne l'agence sanitaire. La campagne de vaccination contre ces deux infections, qui concerne notamment les plus de 65 ans, est lancée depuis environ un mois. Ces dernières années, ni les personnes âgées et vulnérables, ni les soignants, ne se sont suffisamment fait vacciner contre la grippe, une tendance aggravée par la crise née du Covid, a pointé mi-septembre une étude de SpF. Chez les adultes de 65 ans et plus, plus à risque de formes graves, la vaccination contre la grippe a permis d'éviter quelque 8 315 hospitalisations en 2023-24, 11 732 en 2024-25 et 7 145 en 2025-26, selon une autre étude publiée mi-novembre par l'agence sanitaire.



En complément des vaccinations, les gestes barrières restent aussi indispensables, souligne SpF : lavage des mains, aération des pièces, port du masque en cas de symptômes...

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:34 | Lu 68 fois





